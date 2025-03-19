القبض على هارب من تنفيذ حكم الإعدام فى الشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على هارب من تنفيذ حكم إعدام أثناء اختبائه داخل كومباوند شهير بمدينة الشيخ زايد.



هارب من حكم الإعدام

تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد تمكنوا من ضبط (محاسب قانوني) أثناء اختبائه داخل كومباوند شهير بمدينة الشيخ زايد والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا والمقضي فيها بالإعدام.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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