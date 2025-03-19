الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة أداء حركات استعراضية في الإسكندرية

القبض على 3 أشخاص
القبض على 3 أشخاص لأداء حركات استعراضية

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصـــل الاجتماعي بشأن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بأداء حركات استعراضية وضبط مرتكبي الواقعة.


تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو  تم تداوله على مواقع التواصـــل الاجتماعى يتضمن قيام (3 أشخاص) يستقلون دراجة نارية بأداء حركات استعراضية معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
 

عقب تداول فيديو.. القبض على 3 أشخاص لأداء حركات استعراضية في الإسكندرية 

 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد المتهمين وضبطهم وضبط الدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد المزاح.
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المتهمين والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

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