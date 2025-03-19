مقتل مسن بطلق ناري على يد حفيده في الأقصر

لقي رجل سبعيني مصرعه بطلق ناري عن طريق الخطأ على يد حفيده يبلغ من العمر 10 سنوات داخل المنزل كائن بناحية نجع عمرون التابع لمركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر.

وفاة مسن بطلق ناري

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الأقصر يفيد بمصرع «م.م» 74 عاما، بطلق ناري على يد إبن نجله عن طريق الخطأ عندما كان يعبث بالسلاح خرجت طلقة طائشة استقرت في ظهره ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

ودلت المعلومات الأولية أن حفيد المتوفى يبلغ من العمر 10 سنوات كان يلهو بالسلاح الناري داخل المنزل وخرجت طلقة نارية بالخطأ، أصابته بالظهر وتوفي في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر لحين انتداب مفتش الصحة للتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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