5 أبريل أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب في 15 مايو

أحالت نيابة مايو والتبين الجزئية، المتهمين في قضية مقتل الشاب “أحمد.ع”، بـ 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، بسبب خلافات بينهم، إلى محكمة الجنايات، على أن تعقد أولى جلسات محاكمتهم في 5 أبريل المقبل.

وفي مستهل التحقيقات، في الواقعة التي تحمل رقم 3326 جنح 15 مايو، وجهت النيابة للمتهم الأول، تهمة القتل العمد، ولباقي المتهمين، المساعدة والاشتراك في إخفاء الجثة.

وأقر المتهم الأول باعترافات تفصيليلة بارتكابه الواقعة، أمام النيابة بسبب خلافات مالية بينهما، بينما أقر باقي المتهمين بارتكابه الواقعة ومساعدتهم له في إخفاء الجثة.

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