الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

5 أبريل أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب في 15 مايو

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أحالت نيابة مايو والتبين الجزئية، المتهمين في قضية مقتل الشاب “أحمد.ع”، بـ 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، بسبب خلافات بينهم، إلى محكمة الجنايات، على أن تعقد أولى جلسات محاكمتهم في 5 أبريل المقبل.

وفي مستهل التحقيقات، في الواقعة التي تحمل رقم 3326 جنح 15 مايو، وجهت النيابة للمتهم الأول، تهمة القتل العمد، ولباقي المتهمين، المساعدة والاشتراك في إخفاء الجثة.

وأقر المتهم الأول باعترافات تفصيليلة بارتكابه الواقعة، أمام النيابة بسبب خلافات مالية بينهما، بينما أقر باقي المتهمين بارتكابه الواقعة ومساعدتهم له في إخفاء الجثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

١٥ مايو جنوب محافظة القاهرة محافظة القاهرة نيابة مايو والتبين

مواد متعلقة

أول تحرك من النيابة بشأن حريق مستشفى أبو الريش

أحد متضرري حريق منشأة ناصر: البضاعة اللي اتحرقت كلها مديون بها وسعرها يتخطى المليون جنيه

خسائر بالملايين، معاينة النيابة تكشف تفاصيل حريق أكشاك منشأة ناصر

تفاصيل جريمة مقتل الطفلة جنى ببني سويف

تجديد حبس عامل تحرش بسيدة أجنبية في نهار رمضان بالزمالك

النيابة تصرح بدفن جثة شخص قتل في مشاجرة بالبساتين

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجمالية

حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بدار السلام

الأكثر قراءة

تغريم الزمالك، قرارات نارية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بطنطا

القبض على 16 شخصا بتهمة التشاجر في قنا

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

الصحة: خصم شهر من رئيسة التمريض بمستشفى سوهاج وإنذار 8 مستشفيات لضعف مكافحة العدوى

رئيس مدينة دشنا يروي تفاصيل حادث الاعتداء عليه في قنا (فيديو)

منوعات

المزيد

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

التهجد والاعتكاف، فضل العشر الأواخر من رمضان وأهم الأعمال المستحبة فيها

مفتي الجمهورية يوضح فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

مع الزاهدين.. مالك بن دينار

المزيد
الجريدة الرسمية