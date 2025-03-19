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خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة إلكترونيا

إجراءات الحصول علي
إجراءات الحصول علي لوحة معدنية مميزة أون لاين، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، خطوات الحصول علي لوحة معدنية مميزة إلكترونيًّا، وكيفية الحصول عليها من مزاد بالمرور، والمستندات المطلوبة في التقرير التالي.

 

خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة أون لاين.

- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- الضغط على "كون لوحتك الآن".

- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 

 خطوات الدخول بمزاد المرور للحصول على لوحة معدنية مميزة

يمكن لمالكي السيارات الدخول على مزاد المرور للمزايد على اللوحات المعدنية المميزة باتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على أيقونة انضم الآن وكون لوحتك التي ترغب في شرائها.

 

- اضغط على أيقونة البدء بالمزايدة، واختر اللوحة التي تريد المزايد عليها.

 

- قم بالمزايدة بأعلى سعر للحصول على اللوحة التي ترغب فيها.

 

- في حال الفوز بالمزايد على اللوحة المعدنية المميزة، اختر المحافظة ووحدة الترخيص لإرسال اللوحة إليها لإتمام


المستندات المطلوبة للحصول على لوحة مميزة أون لاين

ويتم ذلك عبر عدد من الخطوات وهى التسجيل في موقع لوحتك الرسمي المدعوم من وزارة الداخلية المصرية، والإدارة العامة للمرور.

-أثناء التسجيل عليك تعبئة مجموعة من المعلومات والبيانات عنك وتكون كالتالي:

-الرقم القومي، والاسم رباعي، والمؤهل، والوظيفة، وبيانات الإقامة من محافظة وقسم شرطة، والعنوان بالكامل، وبيانات التواصل التي تشمل المحمول والبريد الالكتروني

- وبيانات الاشتراك والمكونة من اسم المستخدم، ثم اضغط على تأكد من أن اسم المستخدم متاح

- وضع كلمة المرور وقم بتأكيد كلمة المرور الخاصة بك، ثم قم بالضغط على خانة الموافقة على شروط الاستخدام والتسجيل، وعلى i’m not a robot واضغط تسجيل.

-بعد التسجيل، ادخل على الموقع على صفحة كون لوحتك وفي هذه اللوحة يمكنك أن تقوم بتكوين لوحتك وإختيار لوحتك المفضلة وأن ترسل طلبك للإدارة وسوف تراسلك للموافقة على القيمة الافتتاحية لـ اللوحة، وبعد ذلك يتم إتاحتها للمزاد في حالة الموافقة.
 

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فيتو لوحة معدنية بالمرور بوابة مرور مصر

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