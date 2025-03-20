الفيدرالى الامريكى يحسم سعر الفائدة بالتثبيت، 4 بنوك عالمية تلجأ إلى التثبيت، وهذه توقعات الفيدرالي القادمة

قامت العديد من البنوك المركزية الكبرى باللجوء إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها الفيدرالي الأمريكي وبنك قطر والمغرب والإمارات واليابان.

وتوقع الفيدرالي الأمريكي أن تتم خفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة من العام الجاري 2025.

البنك الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بعد تراجع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر فبراير الماضي.

وكانت بيانات وزارة العمل الأمريكية، يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، قد أظهرت تراجع معدل التضخم خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 0.2%، ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي، هذا الانخفاض الذي جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار المعدل عند 3%، يعيد تشكيل النقاش حول سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة.

يعد تراجع التضخم الأمريكي إلى 2.8% مؤشرًا إيجابيًّا على تباطؤ الضغوط التضخمية التي كانت تواجه الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الماضية، هذا التراجع يرجع جزئيًّا إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى استقرار سلاسل التوريد العالمية بعد الاضطرابات التي شهدتها خلال جائحة كورونا.

بنك اليابان المركزي يقرر تثبيت الفائدة

قرر بنك اليابان المركزي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع الإشارة إلى تزايد القلق بشأن التأثير المحتمل للتوترات التجارية المتصاعدة على الاقتصاد العالمي، وفق بيان البنك الرسمي الصادر اليوم الأربعاء.

صوت أعضاء لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة المحافظ كازو أويدا على إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 0.5% في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، بالتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ52 الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج.

بنك اليابان المركزي

ألمح البنك المركزي إلى خطر السياسات التجارية ضمن قائمة المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية في بيانه، ويأتي قراره مع اقتراب مهلة الأسبوعين قبل تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية انتقامية إضافية.

وعلى صعيد العملة، انخفض سعر الين الياباني بشكل طفيف أمام الدولار بعد مروره ببعض التقلبات، وذلك مقارنة بمستواه قبل صدور بيان المركزي.

مصرف الإمارات المركزي وأسعار الفائدة

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على الفائدة "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

مصرف قطر المركزي يثبت الفائدة

قرر مصرف قطر المركزي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.

ولفت مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة اكس إلى إبقائه على سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 4.60 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 5.10 بالمئة كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 4.85 بالمئة.

بنك المغرب المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%

قرر بنك المغرب المركزي مساء الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، في ثاني خفض على التوالي.

وقال البنك إن القرار يتسق مع توقعات التضخم وسيساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.

ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو الماضي للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.

وأفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية "متوسطا" عند اثنين بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل.

توقعات الفائدة القادمة 2025

خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري والعامين المقبلين مقارنة بتوقعاته في ديسمبر.

وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفدرالي والصادرة أمس الأربعاء 19 مارس، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.7% في العام الجاري مقابل 2.1% في توقعات ديسمبر

ويتوقع الفدرالي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العامين 2026 و2027 إلى مستوى 1.8% مقابل توقعات سابقة للنمو 2% في 2026 وبنسبة 1.9% في 2027.

في المقابل رفع الفدرالي توقعاته للتضخم خلال العامين الجاري والمقبل، حيث يتوقع معدل تضخم للعام 2025 عند 2.7% مقابل 2.5% في توقعات سابقة.

كما توقع الفدرالي أن يسجل التضخم معدل 2.2% خلال العام 2026 مقابل 2.1% في توقعاته في ديسمبر.

توقعات الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

وتوقع الفدرالي خفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في 2025 ليصل إلى 3.9% في المتوسط، وأيضًا لخفض المعدل بـ50 نقطة أساس في 2026 ليصل إلى 3.4% في المتوسط.

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