الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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اقتصاد

مصرف قطر المركزى يخفض سعر الفائدة على الإيداع 30 نقطة أساس

مصرف قطر المركزى
مصرف قطر المركزى

أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض أسعار الفائدة بواقع 30 نقطة أساس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام 2024، وبإجمالي 1.15 % منذ بدء دورة التيسير النقدي التي اتبعها المركزي اعتبارًا من سبتمبر الماضي. 

وأوضح المركزي القطري، أنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض بواقع 30 نقطة أساس ليصبح 5.10%، و4.60% على الإيداع، و4.85% على إعادة الشراء. 

ويأتي القرار بخفض أسعار الفائدة تماشيًا مع الفدرالي الأميركي الذي خفض أسعار الفائدة على الدولار بواقع 25 نقطة أساس وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي بإجمالي 100 نقطة أساس.

قرار الفيدرالى الأمريكى اليوم

وحسم  الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة اليوم الأربعاء في آخر اجتماع له خلال العام الجارى 2024.

وخفض الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماع اليوم، بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 4.25 _4.50%.

تطورات أسعار الفائدة الأمريكية

وكانت خفضت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.5% و4.75% فى اجتماعها فى نوفمبر الماضى، مواصلة بذلك موجة التيسير النقدي التي بدأها في سبتمبر.

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