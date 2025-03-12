بعد الإعلان عن تراجعه محليا.. مساع حكومية لوصول معدل التضخم إلى 10%.. وخبير: أسعار السلع بالأسواق الفيصل

يساهم تراجع التضخم على المستوى العالمى وخاصة فى الدول الكبرى والانتاجية فى تحسن ملحوظ فى عمليات التبادل التجارى بين الدول وزياداتها على عكس عمليات ارتفاع التضخم التى تدفع السلع فى الدولة المستوردة إلى الارتفاع هى الأخرى.

وتحسنت معدلات التضخم في العديد من دول العالم بعد فترة طويلة من الارتفاع الملحوظ، بعدد من الدول.

وفيما يتعلق بمستويات التضخم المحلى فقد شهدت تراجعا كبيرا فى آخر شهر وسط مساعى حكومية لخفض معدل التضخم ليصل إلى 10%، بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولى الى تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.4% بنهاية العام المالي المقبل 2025/ 2026، مقابل 16.6% يتوقعها الصندوق بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025.

بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقـابـل ( 23.2%) لشهر يناير 2025.

ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والأسماك على أساس شهري

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%

كما ارتفعت مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%)

ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس

وارتفعت أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (10.7%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.7%).

تراجع أسعار الخضروات والبن والشاي على أساس شهري

وتراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%)، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.0%)،

خبر سعيد للاقتصاد بعد خفض التضخم

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن انخفاض معدل التضخم في مصر: “كما توقعنا قبلًا، معدل التضخم فى مصر انخفض جذريًا من 23.2٪ إلى 12.5% فقط فى فبراير نتيجة تغيير سنة الأساس”.

وتابع: توفيق: "خبر سعيد للاقتصاد لخفض الفائدة وزيادة الاستثمار والانتاج والتشغيل، وسيئ للمعتمدين فى حياتهم على فوائد البنوك، وما أكثرهم للأسف".

وعن تأثير انخفاض التضخم على الأسعار، قال هاني توفيق: “انخفاض معدل التضخم لا يعني أن الأسعار تنخفض. ستظل ترتفع وإنما بمعدلات أقل”.

مساعى الحكومة لتقليل معدلات التضخم

وأشار إلى أن التراجع الحالي لمعدل التضخم إلى 12%، وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة هذا الأسبوع، يعكس اقتراب الدولة من تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

تراجع معدلات التضخم فى دول أمريكا والهند وسوريا

فى سياق متصل تراجعت مستويات التضخم فى دول كبيرة مثل أمريكا والهند وسوريا وفقا لآخر تحديث لها فى شهر فبراير الماضى وهو ما يدعم التبادل التجارى باسعار مناسبة ويقضى على عمليات التضخم القادمة من دولة الآخر.

وشهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا خلال فبراير إلى 2.8% مقابل 3% في يناير، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات البالغة 2.9%.

بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر فبراير 2024 لغاية شهر يناير 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمائة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.

أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في فبراير إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.

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