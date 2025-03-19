خلطة هندية لشعر ناعم كالحرير وأكثر لمعانا

اشتهر الهنود بلمعان شعرهم وزيادة طوله ونعومته الفائقة بسبب استخدامهم الوصفات الطبيعية القديمة حيث اشتهرت الهند بوجود أعشاب نادرة والتوابل بها.

وتحرص الفتيات اللاتى تريد الحصول على شعر ناعم وصحى على استخدام الوصفات الهندية التى عرفت على مر العصور بفاعليتها.

خلطة هندية لشعر ناعم كالحرير

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، خلطة هندية لشعر ناعم كالحرير.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من زيت السمسم

1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار الطازج

1 ملعقة صغيرة من العسل

5 أوراق كاري طازجة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الحناء (اختياري)

طريقة التحضير:

سخّني زيت جوز الهند وزيت السمسم وزيت الخروع على نار هادئة.

أضيفي أوراق الكاري واتركيها حتى تصبح مقرمشة، ثم أطفئي النار واتركي الخليط يبرد قليلًا.

صفي الزيت وأضيفي إليه زيت اللوز وجل الصبار والعسل والحناء.

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.

طريقة الاستخدام:

دلكي فروة رأسكِ بالخلطة لمدة 10 دقائق بحركات دائرية.

وزعي الخليط على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعركِ بمنشفة دافئة أو قبعة بلاستيكية واتركي الخلطة لمدة ساعتين على الأقل.

اغسلي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي.

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي هذه الخلطة مرتين أسبوعيًا، وستلاحظين الفرق خلال أسابيع قليلة.

شعر ناعم كالحرير

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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