رمضان فرصة للحفاظ على جمال شعرك وبشرتك (فيديو)

العناية بالشعر والبشرة في شهر رمضان، يعد من الأمور التي يجب أن تهتم بها كل امرأة، نظرا لما تتعرض له من نقص في السوائل، والمواد المغذية، مع عدد ساعات الصيام.



ولكن مع بعض التنظيم، والاهتمام بوضع نظام غذائي صحي ومتوازن، لن تتأثر بشرتك وشعرك بالصيام.

أكدت الدكتورة اسماء عادل، أن الشعر هو تاج المرأة، والاهتمام بالشعر خلال الصيام في شهر رمضان من أهم الأمور التي يجب الالتفات لها.

نصائح الاهتمام بصحة الشعر في رمضان

وتقدم الدكتورة اسماء، مجموعة من النصائح الهامة التي تساعدك على الحفاظ على صحة وجمال شعرك خلال شهر رمضان.

لابد من الاهتمام بالصحة بشكل عام، والاهتمام بشرب الماء، وتناول الأكل الصحي والمواد المغذية، في وجبة الفطار، فكل ذلك ينعكس على صحتنا وجسمنا وشعرة وأظافرنا.

هناك الكثير من الفتيات تشكو من جفاف البشرة والشعر خلال صيام شهر رمضان، وذلك نتيجة لعدم اتباعهم خطوات الأكل المفيد والصحي.

لابد من الحرص على استخدام مواد ترطب الشعر، مثل المواد التى تحتوى على فيتامينات مفيدة للشعر.



ولابد من الالتفات إلى إمكانية وجود نقص في الحديد بالجسم، ولذلك لابد من الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بالحديد، مثل الكبدة والجرجير عدد المعاناة من أى مشاكل فى الشعر لابد من الذهاب للطبيب المختص، خاصة أنه أحيانا تؤثر القشرة على صحة الشعر.



لابد من الالتفات إلى تجنب بعض الأمور التي قد نضر الشعر، مثل كثرة استخدام مجفف الشعر.

أطعمة مغذية للشعر

لابد من الحرص على الأكل المفيد، الغني بالحديد، مثل الخضار الطازج وبشكل خاص الجرجير والطماطم، وكذلك التمر لأنه يحتوى على عناصر عديدة مفيدة للشعر.

وللحفاظ على صحة شعرك في رمضان، من المهم العناية به من الداخل من خلال التغذية الجيدة وشرب الماء بكميات كافية. إليك بعض النصائح:

شرب الماء بكثرة: احرصي على شرب 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لترطيب شعرك ومنع جفافه.

تناول البروتينات: البيض، اللحوم، الدجاج، السمك، والبقوليات مثل العدس والفول، لأنها تساعد على تقوية الشعر وتقليل التساقط.

الأطعمة الغنية بالحديد: مثل السبانخ، الكبده، والتمر لتجنب ضعف الشعر وتساقطه.

الفيتامينات الضرورية:

فيتامين B (مثل الموجود في الحبوب الكاملة) يساعد على تحفيز نمو الشعر.

فيتامين C (الموجود في البرتقال والفراولة) يساعد على امتصاص الحديد.

فيتامين E (الموجود في اللوز والأفوكادو) يعزز صحة فروة الرأس.

تناول الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، المكسرات، لأنها تحافظ على ترطيب فروة الرأس وتقليل الهيشان.

التقليل من السكريات: لأنها قد تؤثر على صحة الشعر وتسبب تساقطه.

أوميجا 3: احرصي على تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون، أو المكملات الغذائية لتعزيز كثافة الشعر.

السحور المتوازن: احرصي على تناول وجبة سحور متكاملة تحتوي على بروتينات، ألياف، وكربوهيدرات معقدة للحفاظ على طاقة الجسم وصحة الشعر.

اتباع هذه النصائح سيساعدك في الحفاظ على شعر صحي وقوي طوال شهر رمضان.

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