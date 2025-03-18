لمعان الشعر ونعومته من الأمور التي تحرص عليها الفتيات من أجل مظهر جذاب ومميز فالشعر زينة الفتيات، ولمعان الشعر علامة على جمال الشعر.

ولمعان الشعر يحتاج الترطيب اليومي وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر، بجانب التغذية السليمة.

وصفة طبيعية لشعر لامع وانسيابي

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشعر لامع وانسيابي وأكثر نعومة.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة عسل طبيعي

1 ملعقة صغيرة زيت الزيتون (اختياري للشعر الجاف جدًا)

1 صفار بيضة (لإضافة التغذية والبروتين)

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف، ودلّكي فروة الرأس بلطف.

غطّي شعرك بقبعة الاستحمام أو بمنشفة دافئة واتركي الماسك لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريتات، ثم استخدمي البلسم.

اشطفي شعرك بالماء البارد في النهاية لقفل الرطوبة وإضافة لمعان طبيعي.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

نصائح لشعر لامع وصحي

وهناك نصائح إضافية لشعر أكثر لمعانًا وانسيابية، منها:-

استخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على زيوت الشعر الطبيعية.

اشطفي شعرك بماء بارد بعد الغسل لتنعيمه وإغلاق المسام.

لا تستخدمي أدوات التصفيف الحرارية بكثرة، واستخدمي سيروم طبيعي للحماية.

تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات مثل الأفوكادو والمكسرات والأسماك.

شعر لامع

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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