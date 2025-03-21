هدايا الأجهزة الإلكترونية لعيد الأم 2025.. تخفيضات تصل لـ 30% بالمتاجر.. البوتاجازات تبدأ من 7 آلاف جنيه والغسالات 17 ألفا.. وهذه أرخص أنواع الثلاجات (صور)

مع اقتراب عيد الأم، تتنافس المتاجر الكبرى في مصر على تقديم أفضل العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية، لتلبية احتياجات الأمهات وتوفير هدايا قيّمة لهن.

تتنوع هذه التخفيضات لتشمل مختلف الأجهزة الإلكترونية، بدءًا من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وصولًا إلى أجهزة المطبخ وأجهزة العناية الشخصية، مما يتيح للأبناء فرصة اختيار الهدية المثالية التي تناسب ذوق واحتياجات أمهاتهم.

تعتبر هذه الفترة فرصة ذهبية للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة، وشراء الأجهزة الإلكترونية بأسعار تنافسية، سواء كانت هدية للأم أو لتجديد الأجهزة المنزلية.

بدأت جميع متاجر جمهورية مصر بتقديم عروض ضخمة للأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بمختلف أنواعها، حيث تصل الخصومات إلى 85%.

تخفيضات المتاجر بمناسبة عيد الأم 2025

تقوم المتاجر بعمل خصومات مما يؤدي إلى تراجع الأسعار، بشكل ملحوظ بنسب تبدأ من 10% إلى 25% ليصل إجمالي الخصومات بعد إضافة الأوفر برايس إلى 30%.

تصل نسبة الانخفاض إلى 20%، وقد تصل إلى 30% على بعض الاجهزة

رصدت عدسة فيتو بعض هذه التخفيضات بسلاسل المحال التجارية الكبيرة كالآتي:

أسعار البوتاجازات في عيد الأم 2025

بوتاجاز آي كوك مسطح بلت ان انفرا 4 شعلة بسعر 7,159 جنية

بوتاجاز اي كوك مسطح بلت ان زجاج انفرا 4 شعلة حراري تاتش كنترول بسعر 10,744 جنيه

بوتاجاز رويال سبيد 5 شعلة 60*80 استانلس بسعر 9,799 جنيه بدلا من 10,194 جنية

بوتاجاز بيكو 5 شعلة 60*90 أمان كامل ديجيتال حوامل زهر بسعر 23,950 جنيها

بوتاجاز يونيون اير 60*90 أوتو كوك حوامل زهر 2 مروحة بسعر 18,994 جنيها

بوتجاز بيكو 5 شغله 60*90 أمان كامل ديجيتال حوامل زهر بسعر 23,959 جنيها

بوتجاز فريش روك 5 شعلة 60*90 أمان كامل استانلس بسعر 16,559 جنيها

بوتجاز زانوسي ماونتن 60*90 5 شعلة بسعر 27,039 جنيها

أسعار السخان في عيد الأم 2025

تختلف أسعار السخانات بشكل كبير حسب نوع السخان (كهرباء، غاز، شمسي)، العلامة التجارية، السعة، والميزات الإضافية. إليك بعض المعلومات العامة حول أسعار السخانات في مصر:

أنواع السخانات وأسعارها التقريبية:

سخانات المياه الكهربائية:

تتراوح أسعارها بين 1500 جنيه مصري و5000 جنيه مصري أو أكثر، حسب السعة والعلامة التجارية.

تتوفر سعات مختلفة تبدأ من 30 لترًا وتصل إلى 80 لترًا أو أكثر.

سخانات المياه الغاز:

تتراوح أسعارها بين 2000 جنيه مصري و6000 جنيه مصري أو أكثر، حسب السعة والعلامة التجارية.

تعتبر أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من السخانات الكهربائية.

سخانات المياه الشمسية:

تعتبر أغلى أنواع السخانات، حيث تتراوح أسعارها بين 10000 جنيه مصري و30000 جنيه مصري أو أكثر.

توفر تكاليف التشغيل على المدى الطويل، حيث تعتمد على الطاقة الشمسية المجانية.

أسعار الغسالات الاتوماتيك

غسالة زانوسي 6 كيلو اتوماتيك perlq max بسعر 17,400 جنيه

غسالة زانوسي 7 كيلو اتوماتيك perlq max بسعر 18,850 جنيها

غسالة زانوسي 7 كيلو اتوماتيك perlq max بسعر 17,916 جنيها بدلا من 19,350 جنيها

غسالة زانوسي 7 كيلو اتوماتيك انفرتر steam max بسعر 23,200 جنيه (أسود)

غسالة زانوسي 8 كيلو اتوماتيك انفرتر steam max بسعر 24,250 جنيها

غسالة زانوسي 8 كيلو اتوماتيك انفرتر steam max بسعر 22,916 جنيها بدلا من 24,500 جنيه

غسالة وايت بوينت فول اتوماتيك ٧ كيلو انفرتر بالبخار 21,449 جنيها

غسالة LG فول اتوماتيك 10.5 كيلو بمجفف داخلي 7 كيلو بسعر 47,999 بدلا من 50,009 جنيهات

غسالة ملابس هايسينس فول اتوماتيك 10,5 كيلو واي فاي بسعر 37,499 جنية بدلا من 39,649 جنيها

أسعار الغسالات فوق اتوماتيك ونصف اتوماتيك

غسالة ملابس فريش فوق اتوماتيك 15 كيلو بسعر 18849 جنيها

غسالة castle فوق اتوماتيك 12 كيلو بسعر 11,999 جنيها بدلا من 16,274 جنيها

غسالة ملابس فوق اتوماتيك وايت بوينت 15 كيلو بسعر 20,549 جنيها

غسالة ملابس فوق اتوماتيك وايت بوينت 14 كيلو

بسعر 19,749 جنيها

غسالة نصف اتوماتيك 10 كيلو 2 حوض طلمبة بسعر 5,299 بدلا من 5,519 جنيها

أسعار غسالات الأطباق

غسالة اطباق بيكو 15 فردا نصف حمل انفرتر بسعر 39,429 جنيها

غسالة اطباق بيكو 6 برامج 15 فرد انفرتر بسعر 42,099 جنيها

أسعار الثلاجات بعد التخفيضات بمناسبة عيد الأم

ثلاجة الاسكا 328 لتر نو فروست بسعر 15,799 جنيها بدلا من 17,874 جنيها

ثلاجة hisense نوفروست 420 لتر بسعر 30,999 بدلا من 33,949 جنيها

* ثلاجة نوفروست ميكانيكال فريش، 2 باب، 329 لتر، أسود: 18,725 جنيها

* ثلاجة نوفروست ميكانيكال فريش، 2 باب، 369 لتر، بسعر 20,430 بدلا من 22,049 جنيها مصري.

* ثلاجة فريش، نوفروست، 397 لتر، 2 باب، ستانلس ميكانيكال، فضي: 28,000 جنيه

* ثلاجة نوفروست انفرتر من توشيبا، 463 لتر، 2 باب، رمادي غامق: 32,999 جنيها

ثلاجة نوفروست انفرتر من توشيبا 359 لتر بسعر 25,950 جنيها

ثلاجة نوفروست توشيبا 535 لتر موراندي جراي بسعر 35,999 جنيه بدلا من 36,049 جنيها

ثلاجة bosch 365 لتر نوفروست ديجيتال بسعر 29,999 بدلا من 31,549 جنيها

ثلاجة زانوسي نوفروست كريسبو، 2 باب، 370 لتر، فضي: بسهر 19,999 بدلا من 23,966 جنيها مصري.

ثلاجة زانوسي نوفروست كريسبو، 2 باب، 406 لتر، أسود: بسهر 22,018 بدلا من 28,210 جنيهات

ثلاجة زانوسي نوفروست كريسبو، 2 باب، 437 لتر، فضي: بسهر 23,299 بدلا من 29,270 جنيه مصري.

ثلاجة الكتروستار نو فروست 2 باب بسعر 19,899 بدلا من 20,939

ثلاجة هاير نوفروست 357 لتر انفرتر بسعر 17,999 بدلا من 23,549 جنيها

* ثلاجة زانوسي ديفروست، 320 لتر، فضي: حوالي 28,999 جنيها.

* ثلاجة زانوسي بباب واحد 320 لتر أسود: حوالي 11,495 جنيها

*ثلاجة LG نوفروست 401 لتر فضي بسعر 32,699 جنيها بدلا من 35,040 جنيها

* ثلاجة سامسونج توينز كومبي، 688 لتر، فريزر سفلي، أزرق: حوالي 57,999 جنيها

* ثلاجات سامسونج جنبا الي جنب تبدأ من سعر 53,349 جنيها وتصل إلى 119,999 جنيها

* ثلاجة بيكو نوفروست بفريزر علوي - 447 لتر - أسود: حوالي 44,209 جنيهات

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