أخبار الاقتصاد اليوم: تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ.. تعديل مواعيد التقدم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية.. أسعار السخانات الكهرباء 2025.. زيادة في سعر اللحوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار السخانات الكهرباء 2025

أسعار السخانات الكهرباء، يبحث الكثير من المستهلكين عن اسعار السخانات المختلفة خلال فصل الشتاء وخاصة السخانات التي تعمل بواسطة الكهرباء إلى جانب السخانات الغاز.



ويتميز السخان الكهرباء بالعديد من المزايا التي تجعل الكثير من المستهلكين يفضلونه فى الاستخدام عن السخانات الاخرى التى تعمل بالغاز.

أسعار السخانات الكهرباء فى الاسواق 2025



سخان مياه تورنيدو كهرباء 30 لتر أبيض بسعر 3039 جنيها

سخان مياه تورنيدو كهرباء 50 لتر إينامل لمبة ليد أبيض بسعر 3290 جنيها

سخان مياه تورنيدو كهرباء 40 لتر إينامل ديجيتال سيلفر بسعر 3469 جنيها

وزير قطاع الأعمال يعتمد نتائج أعمال العام المالي 2023/2024 للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال والقوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023 /2024.



وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي عن مؤشرات الأداء خلال العام المالي المنتهي، ومستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.



المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية في مصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للانتهاء منه في نهاية العام الجاري.

الصناعة: التقدم للطرح التاسع للأراضي الصناعية بدءًا من 1 وحتى 10 مارس

تقرر تعديل مواعيد التقدم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها 2172 قطعة أرض، في ٢٢ محافظة والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" بدءًا من 1 مارس القادم ليستمر فتح باب التقدم حتى يوم 10 مارس بدلًا من يوم 7 مارس كما كان مقررًا، وذلك في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للتيسير على المستثمرين.



وقالت الصناعة إن ذلك استجابة لطلبات المستثمرين، ومراعاة لمزامنة الطرح مع أول أيام شهر رمضان المبارك وتغيير مواعيد العمل في بعض الجهات الحكومية والبنوك؛ ما يتيح فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين للتقدم على الأراضي المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة.

«المستثمرين الصناعيين»: الصناعة هي الحل الوحيد لخروج مصر من أزماتها الاقتصادية

قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إنه لا يتوقع أثر إيجابي على السياسات الاقتصادية، وهذا نتيجة معاملة المستثمرين معاملة سيئة ولا يتم تقديم الدعم الكافي لهم للوصول إلى مستهدفات التصدير المختلفة، وأكبر دليل على ذلك التقديرات الجزافية التي يتعامل بها الموظفين سواء في الضرائب أو الجمارك وغيرها، مما قد يصل إلى الحجز على المستثمر بسبب هذا التقدير غير الدستوري، وهذا ما يجعل عدم استقرار السياسات يؤدي إلى عدم ثقة المستثمر في ضخ استثماراته.

الحل الوحيد لخروج مصر من أزماتها

وأكد جنيدي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الصناعة هي الحل الوحيد لخروج مصر من أزماتها الاقتصادية، وهذا ما لمسناه في الأزمات المستمرة التي ضربت قناة السويس بسبب البحر الأحمر، بالإضافة إلى التراجع الكبير في إيرادات السياحة نتيجة تأثير أي قرار أو صراع أو عدم استقرار عليها.

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

تعطل تطبيق إنستا باي الخاص بالمعاملات المالية اللحظية بشكل مفاجئ اليوم.

عودة تطبيق إنستا باي للعمل بشكل طبيعي بعد فترة من التعطل

عاد تطبيق إنستا باي للعمل بشكل طبيعي بعد تعطل التطبيق الخاص بالمعاملات المالية اللحظية بشكل مفاجئ اليوم.

عطل يضرب تطبيق إنستا باي

وواجه المستخدمون لبعض الوقت مساء اليوم الخميس، مشكلات في إتمام المعاملات عبر التطبيق، حيث توقفت الخدمة لفترة.

وحرص المسئولون عن التطبيق على تنبيه المستخدمين برسالة تفيد بأن التطبيق يخضع حاليًا لبعض التحديثات التقنية.

"التجاري الدولي" و"جمعية البنوك الكينية" يعلنان عن برنامج "التحليل الائتماني" لخريجي الجامعات بأفريقيا

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، وجمعية البنوك الكينية "KBA"، الدورة الثالثة لبرنامج التحليل الائتماني في منطقة شرق أفريقيا، وذلك لتطوير مهارات خريجي الجامعات، في ضوء التعاون الاستراتيجي ومذكرة التفاهم الموقعة بين البنك والجمعية لتطوير شباب كينيا وتمكين الجيل القادم من المتخصصين الماليين.

ويبرز الاتفاق جهود الحكومة المصرية وخاصة البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الخاص بقيادة CIB، في دعم القارة الإفريقية، من خلال هذه المبادرات التي تؤكد استمرار القطاع المصرفي المصري في المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في إفريقيا، عبر التعاون مع مؤسسات مهنية مثل جمعية البنوك الكينية "KBA".

الكيلو يصل لـ 485 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم اليوم الخميس

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مطلع الأسبوع المقبل، فيما قدمت عدد منها تخفيضات على أسعار اللحوم ومشتقاتها المعبأة في أوزان أقل من الكيلو.



أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وتستعرض «فيتو» سعر اللحوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025، في السطور الآتية:

بلغ سعر كيلو كفتة شوي نحو 319 جنيهًا.

بلغ سعر دوش بقري وزن كيلو نحو 375 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو لحوم ضاني للفتة نحو 409 جنيهات.

بلغ سعر كيلو سن بقري نحو 435 جنيهًا.



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