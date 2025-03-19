بمناسبة عيد الأم، مكتبة مصر الجديدة تنظم معرضا لإصدارات الكاتبات المصريات والعرب

أعلنت مكتبة مصر الجديدة العامة عن تنظيم معرض لأهم الإصدارات الأدبية للكاتبات المصريات والعرب، وذلك يوم غد الخميس الموافق 20 مارس 2025 في تمام الساعة الـ 10 صباحًا.

ويأتى المعرض بمناسبة عيد الأم وشهر المرأة، لتكون الكتب المعروضة متاحة للاطلاع والاستعارة الخارجية من خلال المكتبة.

ويضم المعرض أعمال لأهم الكاتبات المصريات والعرب، ومنهم:

نوال السعداوي - عائشة عبد الرحمن - رضوى عاشور - غادة السمان - مى التلمساني - ميرال الطحاوي - فتحية العسال - عنايات الزيات - سناء البيسي - نور عبد المجيد - ريم بسيوني - لطيفة الزيات، وغيرهن الكثير من سيدات تركن بصمتهن في تاريخ الأدب.

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