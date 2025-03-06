حبس عاطلين بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من شركة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين بتهمة سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية المتنوعة من داخل شركة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة عدد من الأجهزة المتنوعة من إحدى الشركات بالقاهرة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما 6 أشخاص.



وباستدعاء مالك الشركة ومديرها تعرفا علي المضبوطات واتهما العاطلين بسرقتها من داخل الشركة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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