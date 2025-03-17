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اقتصاد

كلاكيت ثاني مرة، 150 ألف جنيه تخفيضات على سيارات هيونداي توسان NX4 FL

هيونداي توسان NX4
هيونداي توسان NX4 FL،فيتو

أعلن الوكيل المحلي لسيارات هيونداي في مصر، تخفيضات ضخمة على السيارة هيونداي توسان NX4 FL، حيث تصل قيمة التخفيضات إلى 150 ألف جنيه مصري.

 

وفي ذات السياق، قال فادي محسن، نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي، إن الوكيل المحلي لسيارات هيونداي ملتزم، بتوفير  فرصة استثنائية لاقتناء سيارات هيونداي توسان NX4 FL، التي تتميز بتكنولوجيا متقدمة، وأداء ديناميكي، وتجهيزات عالية الجودة، مع ضمان أقصى درجات الأمان والراحة.

 

 

تشمل الحملة تخفيضات على جميع فئات هيونداي توسان NX4 FL، حيث أصبح سعر فئة BLAZE بعد الخصم 1,790,000 جنيه بدلًا من 1,890,000 جنيه، وREDLINE إلى 1,900,000 جنيه بدلًا من 2,000,000 جنيه. 
 

وسعر فئة NIGHT إلى 2,100,000 جنيه مقارنةً بالسعر السابق 2,230,000 جنيه، أما فئة BLACK DIAMOND فأصبحت متاحة بسعر 2,250,000 جنيه بعد أن كانت 2,400,000 جنيه.

 في حين شهدت فئة NLINE (AWD) انخفاضًا إلى 2,425,000 جنيه بدلًا من 2,575,000 جنيه، مما يوفر خصومات تصل إلى 150 ألف جنيه.

 

مواصفات سيارات هيونداي NX4 FL 

 

 تعتمد على محرك 1.6 لتر تيربو GDI بقوة 180 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات وكفاءة استهلاك وقود تبلغ 6.1 لتر/100 كم. توفر السيارة تجربة قيادة آمنة بفضل 6 وسائد هوائية، نظام ABS، كاميرا 360 درجة، ونظام تحذير النقطة العمياء. المقصورة فاخرة ومريحة، مزودة بشاشة رقمية 12.3 بوصة، نظام صوت BOSE بـ7 سماعات، شاحن لاسلكي، وفتحة سقف كهربائية، مع مقاعد رياضية ومزايا مبتكرة تعزز من راحة السائق والركاب.

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