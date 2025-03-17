الإجابة غير متوقعة.. هل تفسد الألبان المتخمرة صيامك أم تدعمه؟

مع حلول شهر رمضان المبارك، يبحث الصائمون عن الطرق الأمثل للحفاظ على صحتهم وتعزيز طاقتهم خلال ساعات الصيام الطويلة.

وبينما تتعدد النصائح الغذائية، يبرز سؤال مهم: هل للألبان المتخمرة تأثير إيجابي أم سلبي على الصيام؟ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكشف الحقيقة العلمية وراء هذا الموضوع، موضحة دور الألبان المتخمرة في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحقيق توازن ميكروبي يساعد على صيام صحي ومريح.

تأثير الألبان المتخمرة على الصيام، ودورها في دعم صحة الجهاز الهضمي

في الحلقة الثالثة عشرة، تم تسليط الضوء على تأثير الألبان المتخمرة على الصيام، ودورها في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز التوازن الميكروبي، مما يساهم في صيام صحي ومتوازن.

وفي سياق اخر يواصل معهد تيودر بلهارس نشر ارشادات هامة للصائمين خلال شهر رمضان، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

معهد تيودر بلهارس يوضح 5 عادات يجب تجنبها خلال شهر رمضان

قدم محمد رفاعي، باحث الجهاز الهضمي والكبد، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، قائمة بالعادات الغذائية التي يجب تجنبها خلال رمضان.

عادات غذائية يجب تجنبها خلال رمضان:



تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.



الإكثار من الأطعمة المقلية والمُسكرة.

التدخين بعد الإفطار مباشرة.

النوم فورًا بعد تناول الطعام.

شرب القهوة بكميات كبيرة.

تؤدي هذه العادات إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، مما قد يسبب الشعور بالحموضة وعدم الراحة. لذا، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتقليل أعراض الحموضة وتحسين الهضم أثناء الصيام.

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