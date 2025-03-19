الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

بقيمة 51 مليون جنيه، سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف طن حشيش وهيروين

سقوط 9 عناصر إجرامية
سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف طن حشيش

واصل  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها. 

 

بقيمة 51 مليون جنيه.. سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف طن حشيش وهيروين 
بقيمة 51 مليون جنيه.. سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف طن حشيش وهيروين 

وتمكنت أجهزة الامن، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة؛ ضبط عنصر إجرامى – له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبحوزته 6 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – كمية لمخدر الحشيش.

بقيمة 51 مليون جنيه.. سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف طن حشيش وهيروين 

 

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط 4 عناصر إجرامية – لـ 3 منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهم 60 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 40 كيلو جرام من مخدر الهيروين.
 

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وفي مديريتى أمن "السويس – جنوب سيناء"؛ ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرتي قسمى شرطة "رأس سدر، الجناين"، وبحوزتهم 345 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 سلاح أبيض.

وفي مديرية أمن أسوان؛ ضبط عنصر إجرامي - له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة ثان أسوان، وبحوزته 6 كيلو جرام لمخدر الآيس - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات.
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 51 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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قسم شرطة ثالث مدينة نصر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع مكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر قسم شرطة ثان العامريه مخدر الهيروين مديرية أمن أسوان مديرية أمن القاهرة

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