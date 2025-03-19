واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

بقيمة 51 مليون جنيه.. سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف طن حشيش وهيروين

وتمكنت أجهزة الامن، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة؛ ضبط عنصر إجرامى – له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبحوزته 6 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – كمية لمخدر الحشيش.

بقيمة 51 مليون جنيه.. سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم نصف طن حشيش وهيروين

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط 4 عناصر إجرامية – لـ 3 منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهم 60 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 40 كيلو جرام من مخدر الهيروين.



وفي مديريتى أمن "السويس – جنوب سيناء"؛ ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرتي قسمى شرطة "رأس سدر، الجناين"، وبحوزتهم 345 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 سلاح أبيض.

وفي مديرية أمن أسوان؛ ضبط عنصر إجرامي - له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة ثان أسوان، وبحوزته 6 كيلو جرام لمخدر الآيس - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 51 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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