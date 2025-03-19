تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

أثار تعليق ضابط قنا، محمد أحمد الملقب بصلاح الدين، الذي تم الاعتداء عليه من قبل عاملين في سوبر ماركت بقنا، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض طالبه بالصبر والثبات حتى تمر الأزمة، فيما طالبه آخرون بمراجعه موقفه والاعتذار إذا كان قد ظلم أحدا، وطالبوه بالكشف عن تفتيشه عن الأسعار برغم كونه ضابط مباحث.

رسالة ضابط قنا تثير الجدل

وقال ضابط قنا: "بادئ ذي بدء.. الحمد لله على الذي لايحمد على مكروه سواه ولا يحمد على خير إلا سواه.. فالبنيابة عن عائلتي وأسرتي وعن شخصي المتواضع أتقدم بخالص الشكر لكل من تقدم بالاتصال بي أو الحضور لمنزلي وكل من قام بدعمي بكل السبل سواء على مستوي وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الجلسات العائلية او ممن يجلسون بمنزلهم في أوساط ذويهم او في مجتمع عمله ممن شهدوا لي بحسن نشأتي وتربيتي".



وتابع ضابط قنا: "تعلمنا من أسلافنا ومن خلال سنوات دروب عملي وكفاحي في الحياة أن لكل إنسان كبوة في حياته وموقف أما أن يصمد من خلاله ويأبي الانكسار ويشمخ برأسه او ينتهي للأبد نهاية المنتكسيين. ولنا في رسولنا الكريم صلى اللي عليه وسلم أسوة حسنة فما حدث لمصطفانا في الطائف علي يد حفنة من الهمجيين والمتعصبيين وما ناله منهم من اذي كان بداية وتحدي له في الاصرار على استكمال دوره في نشر رسالته الكريمة التي منّ الله بها علينا إلا وهي نعمة الإسلام"

وأضاف: "واستخلص من تلك الواقعة احد اهم الدروس المستفادة تحديدا هي ان صاحب الحق سينتصر شاء من شاء وابى من أبى.. وأخيرًا وليس آخرًا كلي إيمان بمؤسسات دولتنا العظيمة بانه لا سيد فيها إلا القانون ولا يضيع حق وراءه مطالبا واني بعزم اجدادي واسلافي وبارادة المولى عز وجل قادر على تخطي تلك الواقعة التي أصبح الفصل فيها بيد المولى عز وجل ومن خلال منصة القضاء المصري العادل والذي له كل الاحترام منا وكامل التقدير. اللهم إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاح طلبتي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسأل الخير إلا منك،ولا أرجو غيرك، ولا أيأس من رَوحك بعد معرفتي".

أصدقاء وأقارب ضابط قنا يطالبونه بالثبات

وفور نشر ضابط قنا لمنشوره انهالت عيه التعليقات من قبل النشطاء، البعض يطالبه بالثبات، مؤكدين له أنها أزمة وستمر وأنها مجرد كبوة وعليه الثبات للخروج منها، فيما طرح الأسئلة عن أسباب مراقبة الضابط للأسعار في سوبر ماركت برغم عمله في المباحث، وطالبه آخرين بمراجعة نفسه في هذا الأمر.

ضابط قنا محمد أحمد الملقب، فيتو



وعلق البلوجر محمد عوف على منشور ضابط قنا قائلًا: "ربنا موجود ومطلع وسيظهر الحق ولو بعد حين، فلو كان لك حق فلينصرك الله وإن كنت مخطئ فلتراجع نفسك ولا تتبع هواك وغرور نفسك واعترف بأنك مخطئ فهذا لا يقلل منك بالعكس سيحترمك الناس أكثر بدلًا من أن تظلم إنسان وتحبسه ظلما، أحذر دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب فراجع نفسك إن كنت مخطئ ولا تستمر في الخطأ فالظلم ظلمات والنهاردة دنيا وبكرة موت وحساب ولن ينفعك منصب ولا عزوة ولا جاه ولا مال هذه نصيحتى لك لوجه الله تعالى"

اما صديقه محمد الجبلاوي فقال: "قدر الله وما شاء فعل أن شاء الله ربنا مش هيضيع حقك وحضرتك من أصل طيب ومعروف لدى الجميع أبن أصول عريقة لك كل الدعم والتقدير والاحترام ويكفيك حب الناس التى أشادت بشخصك وأصلك ومعدنك الأصيل، تحياتى ومحبتى..."

لكل جواد كبوة أحنا في ظهرك

وقال البلوجر غسان فاروق: "ألف سلامه عليك يا بطل.. لكل جواد كبوه... راجل وابن رجل وربنا مش هيضيع حقك وكلنا معاك وفي ظهرك وفي نصرة الحق.. دع القافلة تسير والكلاب تعوي"

وعلق البلوجر حسين يوسف قائلًا: " الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيمانًا وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) صدق الله العظيم.. اثبت يا زعيم ياما دقت علي الرأس طبول"

ورد أحد أصدقاءه أيمن أنس فقال: "الڤيديو ده شرف ليك مش عار عليك واقف زى الوتد قدام ٥ ولا ٦ حيوانات ومفكرتش ترفع سلاحك... أنت ابن أصول والواحد خلال مسيرتنا المهنية على مدار ١٥ سنة ومن أيام الكلية وانا معاك مشفش منك حاجة وحشة ولا سمع عنك غير كل خير يابن الأصول ربنا ينصرك ويوفقك فى اللى جاى يا بطل"

وقال البلوجر محمد يوسف النقر: "شده وتزول يا محمد وأنت اسد راجل المواقف الصعبه الجميع يشهد بكده وكلنا معاك ربنا يحفظك ويبارك فيك"

النشطاء: فين أذن النيابة

في حين تساءل البعض عن سر فيديو ضابط قنا، فقال البلوجر محمد عبد العاطي العمدة: "أيه السبب في تكسير الكاميرا؟"

وعلق البلوجر محمد ياسين قائلًا: "يا سيدي ربنا ينصر كل مظلوم لكن إيه اللي حصل وأنت كنت عندهم ليه؟ وفين إذن النيابة؟"

محمد أحمد الملقب، فيتو



أما الناشط زكريا فهمي أبو العمده فقال: "الظابط الملقب ظابط قنا الظاهر هل دى دعوة مظلوم وربنا استجاب الدعوه... المشهد تم تسجيله صوت وصوره بيتحكى فى الصعيد ومصر..."

أما البلوجر عبد المغيث أبو وارث فقال: "هو انت كنت رايح لهم تدعوهم للإسلام؟ واسعة حكاية الطائف دي...".

وقال البلوجر أحمد عبد الموجود: "المصيبه أنه مشهور في قنا وأهل الصعيد لا يحبون الفساد والبلطجة"

وعلق الناشط طه حسين السخاوي فقال: "بيقولوا الخلاف على أسعار المواد الغذائية والناس صدقت رغم أن في بداية الفيديو طلع خلع الكاميرا..."

وقال الناشط محمد علي: "هو ضابط مباحث ولاضابط فى وزارة التموين ولا جهاز حماية المستهلك ولا وزارة الصحه يعنى ملوش دعوة بالأسعار ساب المخدرات وبيفتش على التسعيرة وكمان هو اللى بدأ بالتخريب فى المحل الأول وكان مصمم ياخد الهارد قبل الضرب ولا ما شوفتش الفيديو".

وعلق البلوجر سالم البحيري قائلًا: "لما مواطن عادي عمل معاك كده البلطجى هيعمل أيه..."



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