التفاصيل الكاملة للتعدي على ضابط شرطة بقنا.. المجني عليه اعترض على بيع السلع بأزيد من السعر دون الإفصاح عن هويته.. تقرير طبي يكشف الإصابات.. والنيابة تقرر حبس المتهمين

شهدت محافظة قنا واقعة اعتداء أصحاب محل على ضابط شرطة بعد اعتراضه على البيع بأزيد من السعر الرسمي، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد المشاجرة.

التفاصيل الكاملة للتعدى على ضابط شرطة بقنا

وتسلمت النيابة العامة، التقرير الطبي المبدئي بشأن الإصابات التي لحقت بضابط شرطة بقنا .

التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

وأوضح التقرير الطبي الصادر من مستشفى نجع حمادي، تعرض الضابط - مقيم بمركز شرطة نجع حمادي - لحالة إعياء نتيجة التعدي عليه من قبل آخرين.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الضابط (الرائد محمد الملقب)، تبين وجود تورم وتجمع دموي بالأذن واشتباه كسر بالضلوع وبعض الكدمات والسحجات، وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة لحين الفحص الطبى الشامل.

قرار النيابة فى واقعة التعدى على ضابط شرطة في قنا

وأمرت النيابة العامة ، بحبس المتهمين بالتعدي عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

فيديو يرصد التعدى على ضابط شرطة بمديرية أمن قنا

وتبين بالفحص؛ أثناء قيام الضابط شرطة بقنا بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

ووقعت بينهم مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل قاما على إثرها بالتعدي عليه، حيث تم ضبط المتهمين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

تعرف على عقوبة بيع بأزيد من الأسعار

وتساءل البعض عن عقوبة بيع بأزيد من الأسعار ، وخاصة بانها ظاهرة تعج بها بعض المناطق على مستوى الجمهورية، وفى اطار “ خدمتك فى فيتو” نوضح الموقف القانونى لعقوبة البيع بأزيد من الأسعار بعد واقعة التعدى على ضابط شرطة بقنا.

بعد واقعة التعدى على ضابط شرطة بقنا.. تعرف على عقوبة بيع بأزيد من الأسعار

ونص القانون المصري على عقوبة التلاعب بالأسعار، ورفعها، حيث عاقب القانون المخالفين ومرتكبى أي نوع من محاولات التلاعب في الأسعار وزيادتها وعدم الالتزام بتعليمات الدولة باتخاذ إجراءات القانونية تصل للحبس 7 سنوات وذلك للحد من منع هذا التلاعب أو زيادة الأسعار.

وفقًا للقانون والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقًا لمواد القانون المصرى.

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

التعدى على ضابط شرطة بقنا

ويعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

سر التعدى على ضابط شرطة بقنا

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

عقوبة التلاعب فى أسعار السلع

كما حدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى ونص قانون حماية المستهلك على:

تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

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