مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن سمكة الفقاعة (Blobfish) تمكنت من الفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا، بعد أن حصلت على ما يقارب 1300 صوت من أصل أكثر من 5500 في مسابقة نظمتها مؤسسة "من الجبل إلى البحر" للحفاظ على البيئة.

السمكة الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

وتجدر الإشارة إلى أن سمكة الفقاعة التي اشتهرت بلقب "أبشع حيوان في العالم"، واحدة من المخلوقات البحرية التي تعيش في أعماق البحر، حيث تفضل الحياة على أعماق تتراوح بين 600 و1200 متر.

ورغم مظهرها الطري والمشوه عند صعودها إلى السطح، فإنها في بيئتها الطبيعية تتمتع بشكل طبيعي بفضل ضغط الماء العالي.

من جهته، عبّر كيم جونز، المدير المشارك لصندوق الحفاظ على الجبال إلى البحر، عن إعجابه بالفوز غير المتوقع لسمكة الفقاعة قائلًا: "جمال سمكة الفقاعة غير التقليدي ساعد في حشد أصوات الناخبين".

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