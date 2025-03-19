الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية البريطاني: الغارات الإسرائيلية على غزة مروعة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

نقلت وكالة بلومبيرج عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قوله: “من  الصعب رؤية حرمان المدنيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية متوافقا مع القانون الإنساني الدولي”.

وزير الخارجية البريطاني يطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن منع المساعدات الإنسانية عن غزة غير مقبول ويجب السماح بتدفقها إلى القطاع.

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وتابع: وقف الأعمال العدائية كان اتفاقا هشا لكن العودة إلى القتال الشامل ليست في مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الخسائر المدنية التي تم التبليغ عنها نتيجة غارات الليلة الماضية كانت مروعة.

غارات إسرائيلية على غزة 

واستطرد: نواصل إدانة حماس ونؤمن بحق إسرائيل في الأمن، لكن يجب استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

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غزة المساعدات الإنسانية إلى غزة وزير الخارجية البريطاني إسرائيل

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