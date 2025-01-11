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رياضة

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي

عبدالقدير خوسانوف،فيتو
عبدالقدير خوسانوف،فيتو

ذكرت تقارير أن مانشستر سيتي حسم تعاقده مع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع لانس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير الجاري.

قال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، إن سيتي توصل إلى اتفاق نهائي مع لانس لضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى حوافزٍ ومكافآت.

أضاف رومانو أن عقد خوسانوف مع سيتي سيمتد حتى 2029، مع بند يسمح بالتجديد لموسم إضافي.

وفي حال اتمام الصفقة رسميا يصبح المدافع عبد القادر خوسانوف، لاعب لانس الفرنسي، أول لاعب من أوزبكستان يقتحم أسوار الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

وكتب رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين عبر حسابه الرسمي بمنصات التواصل أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا وافق على أن توقع إدارة النادي على صفقة عبد القادر خوسانوف.

وأضافت المصادر ذاتها أن خوسانوف لفت أنظار مسؤولي مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا، كما أثار إعجاب أندية أخرى مثل ريال مدريد ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام.

وارتبط سيتي بالمدافع البالغ عمره 20 عامًا في الأسابيع الماضية، في محاولة من بطل الدوري الإنجليزي لإنقاذ الموسم بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ولم يسبق لأي لاعب من أوزبكستان أن لعب في الدوري الإنجليزي (البريمرليج) فيما سينال مدافع لانس، على الأرجح ذلك الشرف في الساعات المقبلة.

وفي حال انتقال خوسانوف رسميا للسيتي سيكون أوزبكستان البلد رقم 119 في العالم الذي يسجل حضوره على الأقل بلاعب واحد في تاريخ المسابقة.

عمر مرموش يتمسك بالانضمام إلى مانشستر سيتي

فيما أشارت الشبكة في نسختها الألمانية إلى أن عمر مرموش وافق بشكل نهائي، بل وطلب من إدارة ناديه تسريع عملية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وأضافت: "تم بالفعل التوصل إلى اتفاق شفهي كامل بين اللاعب والفريق الإنجليزي، حيث يرغب مرموش في الانتقال هذا الشتاء، خاصةً أنه يدرك أنه الخيار الأول الذي يريده بيب جوارديولا لتعزيز هجوم السيتيزنز".

ويمتد عقد مرموش حتى عام 2027 ولا يتضمن شرطًا جزائيًا، لذلك، يطلب نادي آينتراخت فرانكفورت حوالي 80 مليون يورو.

وقالت الشبكة: "لن يتم النظر في العروض التي تقل بكثير عن هذا المبلغ، خاصة مع تألق اللاعب المصري مؤخرًا".

من جهة أخرى، يرى مانشستر سيتي ووكلاء مرموش أن مبلغا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو هو أكثر واقعية، ومع ذلك، لم تبدأ المفاوضات بين الناديين حتى الآن.

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