عبد القادر خوسانوف يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله لـ مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الإثنين عن إتمام عبد القادر خوسانوف لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أول صفقاته خلال الميركاتو الشتوي.

ووفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي الموثوق رومانو فابرزيو عبر حسابه عبر فيسبوك: المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي.

تألق المدافع الدولي الأوزبكي صاحب الـ 20 عامًا رفقة فريق لانس الفرنسي ليلفظ أنظار المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وغاب خوسانوف عن فريقه ضد لوهافر في الدوري الفرنسي المباراة الماضية، بعد سفره إلى إنجلترا لإتمام انتقاله لمانشستر سيتي

وكان انضم خوسانوف إلى لانس مقابل 100 ألف يورو في صيف 2023، قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ومن جانب آخر أنهى مانشستر سيتي مفاوضاته مع نادي آينتراخت فرانكفورت للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» فإنه من المتوقع أن يصل اللاعب إلى إنجلترا هذا الأسبوع لإكمال انتقاله إلى مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

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