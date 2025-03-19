مسلحون يستولون على منزل رئيس تحرير الوطن السورية وينهبون محتوياته في دمشق

أعلن رئيس تحرير جريدة الوطن السورية، وضاح عبد ربه، أن مسلحين يتبعون لـ"هيئة تحرير الشام" قاموا منذ قليل بالاستيلاء على منزله الكائن في وسط دمشق، مشيرًا إلى أنهم نهبوا محتوياته وألحقوا أضرارًا كبيرة به.



وأضاف أن المنزل الذي جرى الاستيلاء عليه هو منزل والده الراحل، الصحفي المعروف ياسر عبدربه، ويقع في جادة عبدربه التي لا تزال تضم عددًا كبيرًا من أفراد العائلة.



ولم تتمكن "زمان الوصل" من الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية في الدولة السورية لتأكيد الجهة التي يتبع لها العناصر الذين نفذوا عملية الاستيلاء؛ إذ يستبعد أن تقوم دولة مؤسسية بذلك.

وفي هذا السياق، تؤكد "زمان الوصل" ضرورة الالتزام الكامل بالقانون والإعلان الدستوري، حتى عند التعامل مع شخصيات داعمة إعلاميًا لنظام الأسد، إذ لا بد من تحكيم القانون أولًا، بعيدًا عن منطق الانتقام أو التصرفات الفردية الخارجة عن الإطار المؤسسي.



تشدد "زمان الوصل" على أهمية العمل ضمن حدود العدالة الانتقالية، التي تقتضي محاكمة الأشخاص ضمن ظروف قانونية عادلة وعلنية، وعند صدور حكم قضائي نهائي يمكن حينها تنفيذ العقوبة، سواء أكانت بالسجن أو بمصادرة الممتلكات أو غيرها من الإجراءات التي يحددها القضاء وحده.

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