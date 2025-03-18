فريق بحث لكشف غموض العثور علي جثة شاب أسفل عقار بالسلام

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في كشف ملابسات حادث العثور علي جثة شاب أسفل عقار بدائرة قسم شرطة السلام، من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات للوقوف علي ملابسات الحادث.

وكان قد تلقي مأمور قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بمنطقة أبو صير.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن شخصًا سقط من الطابق الرابع لعقار مكون من 5 أدوار مما أسفر عن مصرعه.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح

وعلي جانب آخر كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في مدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والد المجني عليه وراء الاعتداء عليه، بعد نشوب خلاف بينهما، وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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