الإعدام لسائق قتل فتاة رفضت الزواج منه بـ 15 طعنة في أسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لسائق توك توك، لقيامه بقتل فتاة بعد فسخها خطبته ورفضها الزواج منه بـ15 طعنه بمدينة أبنوب بأسيوط.



تعود وقائع القضية رقم 23353 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول "بسنت. ع. م"، 17 عاما، جثــة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسم، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، "عبد الرحمن. م. م" 22 عاما سائق توك توك، بسبب قيام المجني عليها بفسخ خطبتها من المتهم.



وأشارت التحريات، إلي قيام المتهم بالتربص للمجني عليها أسفل منزلها وأثناء خروج المجني عليها من المنزل وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها وعلى إثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته " سكـين " وقام بطعنها بـ 15 طعنة بأماكن متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاتها وفر هاربا إلى أعلى المنزل وقام بإلقاء نفسه مما أدى إلى إصابته.

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