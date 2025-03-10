حكم قضائي بالسجن 10 سنوات ضد المتهم بقتل ابنته

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات للمتهم بقتل ابنته الرضيعة، وذلك إثر خلافات مع والدتها بسبب إنجابها الإناث.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطورس وأحمد محمد عطية وأحمد عز الدين البطراوي.

تعود تفاصيل القضية عندما أقدم المتهم" محمد.ش.م " فى عام 2023 على قتل ابنته الرضيعة أثر التعدى عليها حتى فارقت الحياة، والقى رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة إثر خلافات مع زوجته لإنجابها الإناث، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية.

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