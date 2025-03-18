ضبط تشكيل عصابي لسرقة مواتير المياه بالسنطة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية من الإيقاع بتشكيل عصابي خطير تخصص في سرقة مواتير المياه من المنازل، متسببًا في معاناة مئات الأسر التي وجدت نفسها بلا مصدر للمياه بسبب هذه السرقات المتكررة.

بداية الواقعة

بدأت القضية مع تقديم عدة شكاوى من أهالي قرى أبو الجمهور، وسحيم، وبندر السنطة، وكفر سليمان عوض، الذين تعرضوا لسلسلة سرقات متكررة أثارت حالة من الذعر والاستياء بين المواطنين، مطالبين بسرعة التحرك لحمايتهم واستعادة ممتلكاتهم المسروقة.

تحرك أمني سريع

استجابت مديرية أمن الغربية للشكاوى بحزم، حيث وجه اللواء أيمن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم أحمد خلاف، رئيس مباحث مركز السنطة.

وبناءً على توجيهات صارمة، نفذت القوات حملة أمنية مكثفة، شملت نصب عدة كمائن محكمة ومراقبة كاميرات المراقبة بمنازل الأهالي، مما ساعد على تحديد هوية أفراد العصابة والقبض عليهم.

ضبط العصابة متلبسين

أسفرت العملية الأمنية الناجحة عن ضبط المتهمين متلبسين، وبحوزتهم 6 مواتير مياه مسروقة من عدة قرى، إضافةً إلى 3 أسلحة بيضاء كانوا يستخدمونها في تهديد الأهالي وترهيبهم.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وجاءت أرقامها:6544 جنح السنطة و6614 جنح السنطة.



وبعد عرض المتهمين على النيابة العامة، أصدرت قرارًا بحبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني.

إشادة واسعة بجهود الشرطة

لاقى التحرك الأمني ترحيبًا واسعًا بين الأهالي، الذين أعربوا عن ارتياحهم بعد القبض على العصابة، مطالبين بمزيد من الإجراءات الأمنية الصارمة لمواجهة مثل هذه الجرائم التي تهدد استقرار المواطنين.

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