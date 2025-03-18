إنقاذ سائق سيارة سقطت في ترعة المريوطية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من إنقاذ قائد سيارة ملاكي سقطت بترعة المريوطية، دون وقوع أي إصابات.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغ بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية وعلي الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بالأوناش وقوات الانقاذ النهري التي تمكنت من إنقاذ السائق وقامت بانتشال السيارة وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة للتحقيق.

لحظة انتشال سيارة الممثلات بعد سقوطها فى ترعة المريوطية



وعلي جانب آخر كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم انتشال السيارة الساقطة دون وقوع أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة.

تلقى مدير مباحث الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيارة وبها أشخاص بترعة المريوطية على الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة بترعة المريوطية وتم على الفور انتشال السيارة وتبين إصابة 3 فتيات والسائق وتم إنقاذهم بينما توفيت أحداهم وتم نقلهم لمستشفي شبرامنت المركزي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة



وكشفت التحريات الأولية لحادث انقلاب سيارة ملاكي انتشال جثمان ممثلة وإنقاذ 3 فتيات وسائق السيارة من ترعة المريوطية وبينت التحريات أن عجلة السيارة اختلت بيد السائق أثناء القيادة بعدما غرست في الرمال الموجودة على جانبي الطريق بمنطقة كوبري المنوات، مما أسفر عن مصرع سيدة كانت تجلس بجوار السائق بسبب غرز الباب الأمامي في الطين ونجاة السائق وثلاث فتيات أخريات كن يجلسن بالمقعد الخلفي للسيارة وتم نقلهم لمستشفي شبرامنت لتلقى العلاج.

ونجحت قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية فى انتشال السيارة المنكوبة التي غرست بطين الترعة وانتشال جثة المتوفية.



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