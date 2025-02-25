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محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمواقف السرفيس الجديدة بمناطق الشيشيني وكوبري الصحابة

المواقف الجديدة
المواقف الجديدة

 تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأعمال النهائية لتجهيز وتشغيل موقفي "الشيشيني" و"كوبري الصحابة"، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتغطية ترعة المريوطية واستغلال المساحات المغطاة لإقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين.

مواصفات موقف الشيشيني الجديد

وأكد المحافظ أن موقف الشيشيني الجديد يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع، ويستوعب نحو 400 سيارة، مما يساهم في تنظيم حركة النقل العام وخدمة خطوط سير تشمل "المجزر، اللبيني هرم، وراق دائري، شبرامنت، دريم سوق الجملة، أكتوبر بوابات، المرج، والسلام"، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المحافظة لتخفيف الازدحام المروري، ومنع الانتظار العشوائي أعلى الطريق الدائري.

وشدد المهندس عادل النجار على أن الموقف تم تزويده بأحدث الأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك بوابات دخول وخروج إلكترونية، وكاميرات مراقبة لتعزيز الأمن والنظام، كما تم تركيب مظلات ومقاعد انتظار مريحة للمواطنين، إلى جانب إنشاء دورات مياه حديثة وإنارة متطورة، بهدف تقديم خدمة متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتشغيل الموقف في أقرب وقت، وتعظيم الاستفادة منه. كما كلف الشركة المنفذة بسرعة إنهاء أعمال المرافق المتبقية، مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل مع أي ملاحظات لضمان الجاهزية الكاملة للموقف قبل التشغيل الرسمي.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بينهم هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الإسكان والطرق والنقل الجماعي.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية، وتحسين وسائل النقل الجماعي، بما يسهم في توفير بيئة حضارية ومريحة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

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