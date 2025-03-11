لحظة انتشال سيارة الكومبارسات بعد سقوطها بترعة المريوطية (فيديو)

تداول نشطاء لقطات لحظة انتشال السيارة الملاكي التي كانت تقل كومبارسات وسقطت بترعة المريوطية، أثناء عودتهم من تصوير عمل درامي يعرض في رمضان، من قبل قوات الدفاع المدني والجهات المعنية بمحافظة الجيزة.

تلقى مدير مباحث الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيارة وبها أشخاص بترعة المريوطية على الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة بترعة المريوطية وتم على الفور انتشال السيارة وتبين إصابة 3 فتيات والسائق وتم إنقاذهم بينما توفيت أحدهم وتم نقلهم لمستشفي شبرامنت المركزي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة

وكشفت التحريات الأولية لحادث انقلاب سيارة ملاكي انتشال جثمان كومبارس وإنقاذ 3 فتيات وسائق السيارة من ترعة المريوطية وبينت التحريات أن عجلة السيارة اختلت بيد السائق أثناء القيادة بعدما غرست في الرمال الموجودة على جانبي الطريق بمنطقة كوبري المنوات، مما أسفر عن مصرع سيدة كانت تجلس بجوار السائق بسبب غرز الباب الأمامي في الطين ونجاة السائق وثلاث فتيات آخرين كانوا بالمقعد الخلفي للسيارة تم نقلهم لمستشفي شبرامنت.

ونجحت قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية من انتشال السيارة المنكوبة التي غرست بطين الترعة وانتشال جثة المتوفية.

وأوضحت التحريات أن السائق كان عائدًا من أحد الاعمال الدرامية التي يتم تصويرها بإستوديو المغربي بأبوصير.



وبعد كوبري المنوات بحوالي 200 متر الموجودة بدائرة أبو النمرس كان المصابون والمتوفون يقومون بتصوير مشاهد مسلسل درامي يعرض حاليًّا في رمضان.

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