النيابة العامة تكشف تفاصيل مصرع وإصابة 4 ممثلين في حادث بالمريوطية (فيديو)

تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في حادث سقوط سيارة ملاكي كان يستقلها 4 أشخاص بالإضافة إلى السائق، فى ترعة المريوطية، والذي أسفر عن مصرع سيدة بينما أصيب 3 آخرون بكدمات وكسور متنوعة.. وكشفت التحقيقات أن مستقلي لسيارة من الممثلين “الكومبارس” المشاركين في مسلسلات رمضان التى تعرض هذا العام، وأنهم كانوا فى طريق عودتهم من أحد مناطق التصوير عندما وقع الحادث.

وأشارت التحقيقات إلى أن سائق السيارة الملاكي، تعاقد مع أحد المكاتب الفنية التابعة لشركة إنتاج، لمرافقة مجموعة من الممثلين “الكومبارس” المشاركين في مسلسل درامي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، وتوصيلهم لأي مكان يريدون التوجه إليه، وفي أثناء عودتهم بعد انتهاء تصوير المشاهد الخاصة بهم في موقع تصوير بمنطقة البدرشين، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق ما أدى إلى سقوطها فى ترعة المريوطية.

وأضافت التحقيقات أن الحادث أسفر عن وفاة ممثلة تدعى “ نورهان ” تبلغ من العمر 38 عاما وتقيم فى منطقة المرج بالقاهرة، فيما أصيب 3 من زملائها بإصابات متنوعة ما بين الكدمات والكسور.

وطلبت النيابة انتداب فريق متخصص من مرور الجيزة، لفحص السيارة بعد انتشارلها من الترعة والتحفظ عليها، وإعداد تقرير فني مفصل عن سبب الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط الحادث، والاستماع لشهود عيان للوقوف على كافة الملابسات التى أحادت بالواقعة.. وصرحت بتسليم جثمان الممثلة المتوفية إلى ذويها بعد انتهاء الإجراءات القانونية تمهيدا لدفنها.

سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية ووجود مصابين

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بتلقيها بلاغا عن سقوط سيارة ملاكي بداخلها عدد من الأشخاص فى ترعة المريوطية.

على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة ترافقها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما دفعت الإدارة العام للحماية المدنية بالجيزة بفريق من رجال الإنقاذ النهري بكامل تجهيزاته ومعداته، وتمكنوا من انتشال جثة الممثلة وإخراج المصابين، وتم رفع السيارة من الترعة باستخدام الأوناش المخصصة لذلك.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.. تم تحرير محضر بتفاصيل الحادث، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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