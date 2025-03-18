أوقاف الإسماعيلية تعقد ندوات توعوية لطلاب جامعة قناة السويس "صور"

نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية ندوة توعوية لطلاب جامعة قناة السويس، بعنوان: "مواجهة التطرف اللاديني الألحاد وسبل المواجهة ".

الهدف من إقامة الندوة

وأقيمت الندوة برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتحت إشراف فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير المديرية

و بالتعاون بين مديرية الأوقاف وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، والتى عقدت اليوم بمبنى المدرجات بكلية الحاسبات والمعلومات .

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أبرز محاور الندوة

شارك في الندوة فضيلة الشيخ الدكتور حازم يوسف أبو ضيف إمام وخطيب مسجد زمزم بالاسماعيلية، حيث تحدث عن مواجهة التطرف الديني واللاديني، ومواجهة الإلحاد، وكيفية تقوية العقيدة.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

استمرار الندوات التوعوية

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، على استمرار تلك الندوات في الكليات بل ومراكز الشباب، وذلك في إطار مواجهة التحديات اللادينية



جانب من فعاليات الندوة،فيتو

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

وأكد مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، على تقديم شكر خاص لكل من ساهم تقديم تلك الندوات وعلى رأسهم اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.



وعلى صعيد آخر حرصت المؤسسات الدينية المصرية “ الأزهر الشريف، دار الإفتاء، وزارة الأوقاف” خلال الساعات الماضية على إصدار بيانات توضح من خلالها كيفية مواجهة ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الظاهرة والذي تم الاحتفال به أمس السبت، حيث اعتبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن هذا الاحتفاء بهذا اليوم العالمي جاء تتويجا لجهود مشكورة، تحمل عبئها عدد من الدول الإسلامية لدى الأمم المتحدة، لمواجهة هذه الظاهرة اللا معقولة واللا منطقية، والتي باتت تمثل تهديدا حقيقيا للسلم العالمي.

شيخ الأزهر يشكر الأمين العام للأمم المتحدة على تصريحاته «المنصفة» تجاه الإسلام

وأعرب شيخ الأزهر في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن تقدير فضيلته العميق للمواقف النزيهة والشجاعة لـ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولكلماته التي تحدث فيها عن الإسلام حديثا منصفا ينم عن معرفة حقيقية بهذا الدين وبتعاليمه السمحة، حيث تقف مثل هذه الكلمات والخطابات في وجه هذه الظاهرة وتكافحها، وتقطع الطريق على فلسفة الانجرار خلف الأحكام الجاهزة، والخضوع المهين للصور النمطية الشوهاء التي يحاول البعض إلصاقها بالإسلام، والتي غالبا ما تُوظَّف بشكل شعبوي، من قبل بعض جماعات اليمين المتطرف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن كلمة «الإسلام» مشتقة من نفس كلمة السلام بالعربية وهي تعبير عن القيم التي جاءت بها رسالة هذا الدين الحنيف من قيم الرحمة والمحبة والتعايش والتسامح والتآخي بين الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وعقائدهم ولغاتهم وأجناسهم، وهو ما أكد عليه قول الله عز وجل في كتابه الحكيم: ﴿ومَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، تلك الآية التي تجسد جوهر رسالة الإسلام، وهو يعلي من قيم الإخاء والعدل والتسامح بين بني آدم، باعتبارهم إخوة منحدرين من أب واحد وأم واحدة.

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