نائب محافظ الإسماعيلية يبحث الموضوعات المشتركة مع اقتصادية قناة السويس (صور)

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء حسن العفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب، والجهات المعنية بالاجتماع.

الهدف من الاجتماع

ويهدف الاجتماع إلى بحث عددًا من الموضوعات المشتركة والمتعلقة باحتياجات المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، لدعم حركة الاستثمار بالمنطقة، وتوفير البنية الأساسية في قطاعات الطرق والكهرباء والتي تخدم المنطقة، بما يسهم في استكمال خطة المنطقة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية.

جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة احتياجات المنطقة الصناعية

وخلال الاجتماع تم مناقشة احتياج المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب من القدرة الكهربائية بالتزامن مع احتياجات المحافظة خلال الفترة القادمة بمشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية وجهود المحافظة لترفيق المنطقة الصناعية بالبياضية، بالإضافة إلى التوسعات القادمة بمركز ومدينة القنطرة غرب، لوضع خطة شاملة للاحتياجات المشتركة وعرضها على الجهات المسئولة.

جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة إنشاء كبارى جديدة

كما تم مناقشة إمكانية إنشاء ٢ كوبري بمنطقة أبوخليفة لخدمة حركة النقل من وإلى المنطقة الصناعية، وكذلك حركة النقل على طريق الإسماعيلية بورسعيد عند منطقة أبوخليفة لمنع التكدسات المرورية مستقبلًا مع بدء تشغيل المصانع وزيادة حركة العبور والانتقال.

جانب من الاجتماع،فيتو

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أن المنطقة الصناعية بأبوخليفة تعد امتداد صناعي مميز للمناطق الصناعية والحرة بالمحافظة، ويلقى الدعم الكامل من المحافظة للتعاون والتكامل والعمل سويًّا علي إيجاد حلول مناسبة ومستقبلية للمعوقات الحالية.



جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

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