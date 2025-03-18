الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

سكرتير عام مساعد الإسماعيلية يناقش الموضوعات المشتركة مع "التعمير والتنمية الزراعية" (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الموضوعات المشتركة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قبل صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، رئيس مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، مدير مديرية المساحة، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل فرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مدير حساب استصلاح الأراضي، والجهات المعنية بالاجتماع.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

ضرورة ترشيح ممثلين عن الهيئات 

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة على ضرورة ترشيح ممثلين عن الهيئة للتعاون والتنسيق مع المحافظة في لجان لتقنين الأراضي بمركز ومدينة القنطرة شرق وذلك خلال مدة أقصاها ٧ أيام من تاريخه؛ من أجل النزول على الطبيعة ومعاينة الأراضي لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين الأراضي.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة مشكلات أبوصوير 

وخلال الاجتماع، تم مناقشة وضع بعض الحالات بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية والتي تصرف بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خارج القرار الجمهوري رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٤. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

ووجَّه السكرتير العام المساعد للمحافظة بترشيح مندوب من الهيئة للتنسيق مع المساحة لبدء أعمال الإرشاد عن الأرض التي سيتم التعامل عليها. 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية

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