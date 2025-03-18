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الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

إسبانيا، فيتو
إسبانيا، فيتو

 دفعت الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة المسئولين في جنوب إسبانيا، لإخلاء أكثر من 350 منزلا وإغلاق الطرق والمدارس اليوم الثلاثاء.

 

إخلاء أكثر من 350 منزلا وإغلاق الطرق والمدارس

 وأصدر المسؤولون الإقليميون أوامر بإخلاء 365 منزلا في قرية كامبانيلاس بالقرب من مدينة ملقة في وقت متأخر من أمس الإثنين، عقب أن فاض نهر على ضفتيه.

 

إصدار تحذيرات من الفيضانات بالنسبة لـ 19 نهرا

 وقال وزير داخلية منطقة الأندلس أنطونيو سانز إنه تم إصدار تحذيرات من الفيضانات بالنسبة لـ 19 نهرا في الاندلس اليوم الثلاثاء، في ظل امتداد الطقس السيئ من ملقة على الساحل الجنوبي إلى مناطق مغلقة بالقرب من إشبيلية وقرطبة.

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