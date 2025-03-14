شاب يسأل: الحساب في القبر أم في يوم القيامة؟ وعلي جمعة يوضح

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية مهمة هي قضية الموت والحساب.



وقال د. علي جمعة: نتكلم عن شيء من الحضور، وعن شيء من الغياب، الغيب والشهادة، ونتكلم على جهة الخصوص، في العلاقة بين الأحياء الذين لم يأتِ أجلُهم بعد، وبين من سبقونا إلى الله، سبحانه تعالى، الذين رحلوا من الحياة الدنيا بعد أن مَنَّ الله عليهم بالحياة والتكليف والتشريف. العلاقة بين الحي والميت.

متى تنزل الروح في الجنين؟

وأضاف: أجمعت الأديان على أن الإنسان خُلِق من جسدٍ دخلت فيه روح. وعندنا في الإسلام أن هذه الروح تنزل إلى ذلك الجسدِ، بعد انتهاء الشهر الرابع من الحمل.. يعني في حالة كونه جنينًا في بطن أمه.. تمضي الشهور؛ الأول والثاني والثالث والرابع، ويتم 120 يوما.. 4 شهور ويوم واحد يكون الجنين قد نزلت فيه الروح.

"الحياة النباتية"

وكشف علي جمعة أن بعض العلماء يتساءلون: ولكننا نشاهد حركة في الجنين منذ اليوم الأول إلى الـ120 يوما.. هذه الحركة يسميها الفقهاء بـ"الحياة النباتية".. الجنين ينمو كما ينمو النبات ولكن ليس فيه روح.



الروح ينزلها الله في عالم الحيوان، سواء كان الإنسان أو البهائم.. والفرق بين الإنسان والبهيمة العقل، أن الله أعطى للإنسان عقلا يختار به، ولم يعطِ للبهيمة هذا العقل، ولذلك عندها مخ، ولكن ليس عندها ذاكرة، ولا تفكر، ولا استرجاع، ولا ربط للأشياء بعضها ببعض.. هي تنظر وتتعامل مع الموقف الآن.



أما الإنسان فيربط ويخطط ويدبر ويجعل هذا مع هذا، ويستنبط أمورا لا تستطيع البهيمة في عالم الحيوان أن تصل إليها، فيما يصل الإنسان إليها بالعقل، فالعقل سُمِّي كذلك لأنه يعقل الإنسان عن الخطأ.. لما الإنسان يفكر أنه يرتكب الخطأ فيردعه، ويقول له: هذا خطأ وهذا عيبٌ، وغلط، فيرتدع عن هذا.. هذا الجسد، والبعض يسميه "الناسوت"، دخلت فيه الروح، والروح دخلت فيها النفس: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها".

الحساب في القبر أم يوم القيامة؟

وتساءل أحد الشباب من الحضور: الناس بتقول إن الشخص لما بيموت فربنا بيحاسبه على طول، وبيدخله الجنة أو النار، وبعض الناس بتقول إننا بنتحاسب يوم القيامة، أيهما أصح؟

وأجاب جمعة: أول ما الإنسان بتطلع روحه بيبقى شايف حاجة زي ما أنت بتشوف في التليفزيون، إنه متوجه ناحية الجنة أو العقاب.. توجه فقط، لكن الحساب: انت عملت إيه ورحت فين، وجيت منين، وهتاخد ثواب أد إيه، وعليك عقوبة أد إيه، فهذا يوم القيامة، لكن الروح عندما تخرج يفتح لها طريق أو سبيل أو حاجة على شاشة، أنا باقرب لك المسائل.. إما كدة اتجاه الجنة، ويشم رائحة حلوة، ويشوف منظر جميل بيهدي النفس، أو مكتئب وشامم ريحة وحشة.

ده يبقى ثواب، وده يبقى عقاب.

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