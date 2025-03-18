الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

الأردن يندد بقصف الاحتلال على قطاع غزة

جعفر حسان، فيتو
جعفر حسان، فيتو

دعا الأردن، على لسان رئيس الوزراء جعفر حسان، المجتمع الدولي إلى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، واصفا إياها بـ "الحرب على الإنسانية".

الأردن يندد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال حسان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”: إن "هذا توحش طال الأطفال والنساء والعزل"، لافتا أيضا إلى سياسة "التجويع لغايات التهجير، وطرد الشعب الثابت على أرضه".

 دعم وتثبيت صمود الفلسطينيين

وأكد رئيس الوزراء الأردني استمرار الجهود الأردنية من أجل دعم وتثبيت صمود الفلسطينيين على ترابهم الوطني، وقال: إن هذا هو الضامن الوحيد لاستعادة حقوقهم الكاملة وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة.

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