العالم يثور من أجل قصف غزة، مصر: تصعيد خطير ينذر بعواقب.. الأردن: حرب على الإنسانية. الصين: كارثة إنسانية.. الغرب يدين الاحتلال.. والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالعودة للاتفاق

قصف قطاع غزة، حالة من رفض عالمية لاختراق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار، التي وقعتها منذ أشهر، وتجديد قصف غزة، حيث توالت ردود الأفعال الدولية على قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استئناف الحرب على قطاع غزة.

ردود أفعال دولية على قصف غزة

قوبلت الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بقصف غزة، بحالة من الرفض الدولي، وخاصة بعد استشهاد مئات الفلسطينيين العُزل، وخاصة من النساء والأطفال، وإصابة المئات الفلسطينيين في القطاع؛ جراء الغارات الإسرائيلية التي أطلقها الاحتلال على القطاع منذ الساعات الأولى لفجر اليوم.

مصر تنذر

وصفت وزارة الخارجية المصرية قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بأنه "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيد خطير ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة"، حسبما جاء في بيان لها، نشرته اليوم الثلاثاء.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيانها، على رفض مصر لما وصفته بـ "لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار".

وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، فيتو

وطالبت الخارجية المصرية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد، كما طالبت "الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".

الصين تصفها بالكارثة وأستراليا تطالب بحماية المدنيين

ودعت الصين "إلى ضرورة اتّخاذ خطوات لمنع "كارثة إنسانية في غزة، حيث أعربت الخارجية الصينية عن أملها "منع حدوث كارثة إنسانية وأن تتجنب جميع الأطراف أي إجراءات تصعد الوضع في غزة."

قصف عنيف يطال غزة، فيتو



وفي أستراليا، دعا رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانير، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف على احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأيضًا احتراف اتفاق الأسرى، مشددًا على ضرورة حماية جميع المدنيين.



وقال رئيس وزراء أستراليا: " لى جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لا يمكن للمدنيين الفلسطينيين أن يدفعوا ثمن هزيمة حماس"، مؤكدًا على دعم بلاده الجهود الدولية لتمديد وقف إطلاق النار.

الأردن تطالب المجتمع الدولي بوقف التوحش

وفي الأردن، وصف رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنها "حرب على الإنسانية".

وقال جعفر حسان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، التي عُقدت اليوم، إن "كل المجتمع الدولي يجب أن يكون معنيًا بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل، واليوم يتمثل في التجويع لغايات التهجير، وطرد الشعب الثابت على أرضه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

رئيس وزراء الأردن جعفر حسان، فيتو



وأكد رئيس وزراء الأردن على "ثوابت الأردن القوية والراسخة تجاه القضيَّة الفلسطينية،" التي يعبر عنها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دائمًا بكل وضوح في "لاءات الأردن الثلاثة لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل".

وأضاف جعفر حسان "أن الجهود التي يقودها الملك الأردني مكرسة من أجل دعم وتثبيت صمود الفلسطينيين على ترابهم الوطني، وهذا هو الضمان الوحيد لاستعادة حقوقهم الكاملة وفي مقدِّمتها حقَّهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، على خطوط 4 يونيو لعام 1967، وعلى أساس حل الدَّولتين".

النرويج تصفها بالمأساة وبريطانيا تلجأ للدبلوماسية

وفي النرويج، قال رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، عن تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة: "هذه مأساة كبيرة للشعب في غزة؛ فهم يعيشون بدون حماية على أنقاض ما تم تدميره".

الاحتلال يجدد قصف غزة، فيتو



ودعت وزارة الخارجية السويسرية إلى العودة فورًا إلى وقف إطلاق النار، الاتفاق الذي تم توقيعه نهاية شهر ديسمبر 2024، في الشرق الأوسط وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتسليم المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين.

وفي بريطانيا، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بات ماكفادين: "إن لندن ستلجأ إلى استخدام نفوذها الدبلوماسية، لاستعادة وقف إطلاق النار في القطاع، خلال أقرب وقت ممكن"

وأضاف بات ماكفادين "كنا نأمل أن يدوم وقف إطلاق النار وسنستخدم أي نفوذ لدينا لمحاولة إعادة فرضه".

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بشدة لاحترام وقف إطلاق النار، وإعادة تقديم المساعدات والإفراج عن المحتجزين.

الأمم المتحدة تشعر بالفزع

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهند هادي: "إن الضربات الإسرائيلية على غزة غير مقبولة، وطالب بضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار."

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيتو



أما مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فعبر عن فزعه إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن مقتل المئات، مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر ديسمبر مع حركة حماس.

وأضاف فولكر تورك في بيان له "أشعر بالفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل المئات، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. هذا سيزيد مأساة إلى المأساة".

وأكد فولكر تورك أن "لجوء إسرائيل إلى مزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من ظروف كارثية".

تركيا تدين الضربات الإسرائيلية

كما أدانت تركيا الضربات الإسرائيلية على غزة، واعتبرته بأنه يشكل "مرحلة جديدة من سياسة إبادة" تنتهجها الدولة العبرية في القطاع الفلسطيني".

قصف قطاع غزة، فيتو



وذكرت الخارجية التركية، في بيان لها اليوم، "أن قتل مئات الفلسطينيين في هجمات إسرائيل على غزة، يُظهر أن سياسة الإبادة التي تنهجها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخلت مرحلة جديدة" متمثله في انتهاك للقانون الدولي."



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.