بطلب منه، النيابة الإسرائيلية تقرر تأجيل محاكمة نتنياهو بعد استئناف حرب غزة

استئناف الحرب على غزة، أفادت وسائل إعلام أن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن تأجيل محاكمته على خلفية استئناف الحرب في غزة.



ويمثل نتنياهو للمحاكمة في إسرائيل لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى في 3 قضايا منفصلة.

ودائما ما ينكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مصرا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.

استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة

من جانب آخر، أفاد البيت الأبيض فجر اليوم الثلاثاء بأن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن استئناف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد تم إبلاغ إدارة ترامب والبيت الأبيض من قبل إسرائيل بشأن الهجمات التي وقعت اليوم في غزة. وقد زعم الرئيس ترامب بشكل قاطع أن حماس والحوثيين وإيران وكل من يسعى لنشر الإرهاب، ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضًا ضد الولايات المتحدة، سيدفعون ثمن أفعالهم".

وأعلن جيش الاحتلال أن الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي.

ويقود رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، استئناف الهجوم على قطاع غزة، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من مقره في كرياه في تل أبيب.

وتم إعداد خطة الهجوم وإبقاؤها سرية داخل جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي بهدف إحداث مفاجأة في الهجوم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش لن يتوقف عن القتال "حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم"، متوعدا بتحقيق "جميع أهداف الحرب" عبر "قوة لم تعرفها حماس من قبل".

وقال كاتس في بيان نشره موقع "يديعوت أحرونوت": "عدنا الليلة إلى القتال في غزة في ظل رفض حماس الإفراج عن الرهائن وتهديداتها باستهداف جنود الدفاع الإسرائيلي والمجتمعات الإسرائيلية".



وأضاف "إذا لم تُفرج حماس عن جميع الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة، وستواجه حماس جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة لم يعرفوها من قبل".

وختم قائلا: "لن نتوقف عن القتال حتى عودة جميع الرهائن إلى ديارهم وتحقيق جميع أهداف الحرب".

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