الأربعاء 22 يناير 2025
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فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة دقيقة لشاب مصاب بانفجار في مقلة العين

فريق أطباء جامعة
فريق أطباء جامعة أسيوط، فيتو

 نجح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة لشاب يعاني من انفجار في مقلة العين مع الحفاظ على قدرته على الإبصار، وذلك استمرارا للنجاحات الطبية التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور طارق أحمد علي رئيس قسم طب وجراحة العيون.

 

جامعة أسيوط تستقبل شابا مصابا بانفجار في العين 

 

كان قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط قد استقبل شابا من إسنا بمحافظة الأقصر، يبلغ من العمر ٣٥ عاما، أصيب بانفجار مقلة العين وجرح بالصلبة، ومياه بيضاء إصابية، وذلك نتيجة إصابته أثناء العمل وتطاير أجزاء من جسم معدني، ليستقر داخل العين، ويسبب نزيفا بالجسم الزجاجي والتهابات داخل العين واشتباه انفصال شبكية العين.

 

 

وقام الفريق الطبي بإجراء إصلاح لجرح بصلبة العين وإزالة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية وزرع عدسة رخوة، وتمت عملية إزالة الجسم الزجاجي واستخراج الجسم المعدني الصلب من داخل العين، مع الحفاظ على قدرة المريض الشاب على الإبصار.

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تشكل الفريق الطبي من؛ الدكتور وائل سليمان أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس الفريق الطبي بجامعة أسيوط، والطبيب عمر عبد الكريم مدرس مساعد طب وجراحة العيون، والطبيب عمرو محمد سيد معيد بالقسم، فيما تشكل فريق التخدير من الأستاذة الدكتورة جيهان أحمد أستاذ التخدير وكل من الطبيبة ياسمين المصري مدرس مساعد التخدير، والطبيب إسلام أبو اليسر طبيب مقيم بالقسم.
وقد توجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة والفنيين والعمال.

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