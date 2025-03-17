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محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الثروة الحيوانية (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المزرعة، فيتو

تابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، سير العمل بمزرعة أبنوب الحمام للثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، في إطار حرص المحافظة على توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمزرعة، حيث اطمأن المحافظ على سير العمل والإنتاج في المزرعة التي تقوم بتوفير اللحوم للمنافذ التابعة للمحافظة.

 

 

رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

توفير اللحوم الطازجة للمواطنين بأسعار تنافسية

وقال محافظ أسيوط: إن المزرعة تعد من أبرز المشاريع التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة، حيث تقوم بتربية وتسمين الماشية بشكل مستدام بهدف توفير اللحوم الطازجة للمواطنين بأسعار تنافسية وبجودة عالية بما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللحوم المنتجة في المزرعة سيتم توزيعها على المنافذ المختلفة التي تشرف عليها المحافظة، مثل سيارات بيع اللحوم ومنافذ الجمعيات الإستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية، مشددًا على ضرورة التزام جميع المنافذ بتقديم اللحوم بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

 

 

ووجه أبو النصر بزيادة عدد المنافذ المتنقلة وتوسيع نطاق توزيع اللحوم في جميع مراكز المحافظة، بما يساهم في تسهيل وصولها للمواطنين في مختلف المناطق، مع التأكيد على تشديد الرقابة لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك.

محافظ أسيوط يوجه بتطوير مزرعة الثروة الحيوانية بأبنوب الحمام

محافظ أسيوط يوجه باستمرار عمل منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

 

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يمتلك بنية تحتية تؤهله لزيادة إيراداته وتحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان مشددًا على أهمية تضافر كافة الجهود لإنجاح المشروع وحسن استغلال كافة المساحات الموجودة به لزيادة العائد الإقتصادي منه مع تكثيف إحكام الرقابة والإشراف الإداري والبيطري والزراعي والمرور الدوري عليه لتحقيق المستهدف منه.

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