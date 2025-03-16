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جامعة أسيوط تنظم 6 حفلات إفطار جماعي للطلاب خلال شهر رمضان

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن تنظيم اتحاد طلاب الجامعة، بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر" وإدارة الاتحادات الطلابية، لـ6 حفلات إفطار جماعي لطلاب كليات الجامعة خلال شهر رمضان المبارك لافتا إلى أن الحفلات ستقام في الفترة من 16 إلى 25 مارس 2025 في القرية الأولمبية، بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

تعزيز الروابط الاجتماعية والإنسانية بين طلاب الجامعة 

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم هذه الفعاليات يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والإنسانية بين طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وخلق بيئة أسرية من خلال جمعهم معًا على مائدة واحدة. وأوضح أن الجامعة تهتم بجانب التواصل المستمر مع طلابها، حيث لا يقتصر دورها على الجانب العلمي والبحثي فحسب، بل يمتد ليشمل المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن حفلات الإفطار الجماعي بجامعة أسيوط ستنطلق يوم الأحد 16 مارس لطلاب كليات الصيدلة، تكنولوجيا صناعة السكر، الآداب، والخدمة الاجتماعية. في حين سيشهد يوم الإثنين 17 مارس إفطار طلاب كليات الهندسة، الحقوق، الطب البيطري، والتمريض. ويخصص يوم الثلاثاء 18 مارس لطلاب كليات التربية للطفولة المبكرة، الفنون الجميلة، العلوم، والزراعة. بينما يقام الإفطار يوم الأربعاء 19 مارس لطلاب كليات طب الأسنان، الحاسبات والمعلومات، التربية النوعية، والتجارة. ويُخصص يوم الأحد 23 مارس لإفطار طلاب كليات الطب، التربية الرياضية، التربية، ومعهد التمريض. وتختتم الفعاليات يوم الثلاثاء 25 مارس بحفل إفطار خاص لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، مع تنظيم أمسيات ثقافية وفنية تتناسب مع أجواء شهر رمضان.

 ويتم تُنظم هذه الفعاليات تحت إشراف إدارة الإتحادات الطلابية بجامعة أسيوط والتي تضم: داليا شوبك صقر، وممدوح محمود عثمان، وإسراء كمال علي، وسيد أحمد عثمان، ومحمد عمر كامل، وياسر ابراهيم حسني، وأحمد جمال، وأحمد عمر كامل، وعيسى عيد.

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ويشارك في التنظيم محمد سيد محمد مسؤول اتصال أسرة طلاب من أجل مصر، والطالب مارتن ناصر، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب صلاح النديم، نائب رئيس الاتحاد ومقرر مساعد أسرة "طلاب من أجل مصر"ويتم الحجز عبر إدارة رعاية الطلاب في الكليات وفقًا للجدول المعلن.

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