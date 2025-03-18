تموين الشرقية: ضبط 1,5 طن أرز ومكرونة و240 لتر زيت طعام ببلبيس

شكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية حملات تفتيشية بعضوية عاطف مرقص ومصطفى الشحات وأبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومحمد قوره وأحمد ابراهيم المفتشون بالمديرية للمرور على المخابز والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

تحرير76 مخالفة تموينية ببلبيس

أسفرت هذه الحملات عن تحرير 76 مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية ما بين تصرف في جزء من الحصص وتجميع ونقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية كما تم تحرير 12 مخالفة تموينية لتجار تموينين لعدم الإعلان عن أسعار ولعدم ممارسة النشاط.

مخزن للسلع يعمل بدوم ترخيص

كما تم ضبط مخزن للسلع الغذائية يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على طن شعرية ومكرونة و 240 لتر زيت طعام مجهول المصدر كما تم ضبط 500 كيلو ارز منتهي الصلاحية وتم تحرير المحاضر الاتية ( 4528 - 4527 ) جنح بلبيس.

المهندس عبدالكريم عوض الله

وبدوره أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وتم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

تكليفات المحافظ

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

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