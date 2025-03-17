التحفظ على 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها بالشرقية (صور)

شنت مديرية تموين الشرقية حملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها وأسفرت تلك الحملات عن تحرير المحاضر الآتية ( 5699 - 5700 - 5460 - 6962 - 8908 - 8919 - 9083 - 9266 ).

حيث قامت إدارة تموين ديرب نجم برئاسة أحمد فرج بضبط 12 ألفا و400 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد مرسي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على المحال التجارية وتم ضبط 1082 صاروخ وبومب مختلفة الأحجام والأنواع و3 كيلو سلك مواعين ناعم لاستخدامه كألعاب نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.

ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية،فيتو

و قامت ادارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان بحملة على المحال التجارية والمكاتب وتم ضبط 2000 صاروخ بأشكال وأحجام مختلفة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للحد من ظاهرة الألعاب النارية لمنع تداولها وبيعها للمواطنين نظرًا لخطورتها علي الشباب والأطفال

وفي سياق متصل ولضمان الحفاظ على صحةوسلامة المواطنين، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن بحملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية للحد من ظاهرة الألعاب النارية التي تسبب إزعاج للمواطنين وتم ضبط 6 ألاف و130 صاروخ وبومب وقنبلة.

كما قامت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة فوزي البهي مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي المحال التجارية بنطاق مركز الزقازيق لضبط أماكن بيع وتداول الألعاب النارية وتم ضبط 1500 صاروخ وألعاب نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.

ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية،فيتو1

يأتى ذلك بناءًا على تعليمات وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للحد من ظاهرة الألعاب النارية لمنع تداولها وبيعها للمواطنين نظرًا لخطورتها علي الشباب والأطفال والمواطنين وإتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه غير الملتزمين.

المحافظ يطالب الأهالي بتوعية أبنائهم بعدم شراء الألعاب النارية

وأهاب المحافظ بالأهالي ضرورة توعية أبناءهم من الشباب والأطفال بعدم شراء مثل تلك الألعاب النارية والمفرقعات لما تمثله من خطر على سلامتهم، مؤكدًا أننا جميعًا تقع على عاتقنا المسئولية المجتمعية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

الألعاب النارية تفسد روحانيات رمضان وتثير الرعب والفزع بالشرقية

أثارت المفرقعات والألعاب النارية التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في مراكزومدن محافظة الشرقية في شهر رمضان الكريم، حالة من الرعب والفزع بين الأهالي، والذين عبروا عن غضبهم الشديد من المفرقعات الرمضانية وخاصة بعد إصابة عدد من الأطفال بجروح قطعية في الأيدي وبعضهم أصيب بجروح بالغة بالعين.

ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية،فيتو2

مفرقعات رمضان تثير غضب الشراقوة

وتسبب إطلاق الألعاب النارية وإشعال النيران في سلك غسيل الأواني أو المواعين وألعاب نارية أخرى مثل: البازوكا وغيرها في شوارع المحافظة يوميًّا بعد الإفطار في إفساد روحانيات شهر رمضان الكريم وإعاقة المصلين عن التمتع بأداء الصلوات خاصة صلاة القيام فضلًا عن وقوع مشاجرات دموية بين العائلات.

كما تم رصد حدوث عمليات كر وفربين الشباب ليلًا بشوارع مراكز ومدن الشرقية بسبب إلقاء الألعاب النارية علي المارة في الشوارع خاصة السيدات والفتيات ما أدى لوقوع مشادات لفظية ومشاجرات.

ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية،فيتو3

وطالب أهالي الشرقية عبر بوابة “فيتو” الجهات المعنية بالوقوف والتصدي لهذه الظاهرة المرعبة التي تثير ضجيج كبير يتسبب بازعاج الآمنين والسيدات والفتيات والمرضى في بيوتهم كما أنها قد تتسبب في مشاجرات عائلية لا تحمد عقباها.

وعلى الرغم من أن أجهزة الأمن بالمحافظة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء علي هذه الظاهرة ويتم ضبط العديد من التجار ومروجي هذه الألعاب إلا أنها لا تزال موجودة حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.