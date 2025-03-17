الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها بالشرقية (صور)

الشرقية تلاحق باعة
الشرقية تلاحق باعة الألعاب النارية،فيتو

شنت مديرية تموين الشرقية حملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها وأسفرت تلك الحملات عن تحرير المحاضر الآتية ( 5699 - 5700 - 5460 - 6962 - 8908 - 8919 - 9083 - 9266 ).

أول تحرك من محافظ الشرقية للتصدي للألعاب النارية في رمضان (صور)

حيث قامت إدارة تموين ديرب نجم برئاسة أحمد فرج بضبط 12 ألفا و400 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد مرسي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على المحال التجارية وتم ضبط 1082 صاروخ وبومب مختلفة الأحجام والأنواع و3 كيلو سلك مواعين ناعم لاستخدامه كألعاب نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.

<span style=
ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية،فيتو

و قامت ادارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان بحملة على المحال التجارية والمكاتب وتم ضبط 2000 صاروخ بأشكال وأحجام مختلفة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للحد من ظاهرة الألعاب النارية لمنع تداولها وبيعها للمواطنين نظرًا لخطورتها علي الشباب والأطفال

وفي سياق متصل ولضمان الحفاظ على صحةوسلامة المواطنين، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن بحملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية للحد من ظاهرة الألعاب النارية التي تسبب إزعاج للمواطنين وتم ضبط 6 ألاف و130 صاروخ وبومب وقنبلة.

كما قامت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة فوزي البهي مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي المحال التجارية بنطاق مركز الزقازيق لضبط أماكن بيع وتداول الألعاب النارية وتم ضبط 1500 صاروخ وألعاب نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.

<span style=
ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية،فيتو1

يأتى ذلك بناءًا على تعليمات وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للحد من ظاهرة الألعاب النارية لمنع تداولها وبيعها للمواطنين نظرًا لخطورتها علي الشباب والأطفال والمواطنين وإتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه غير الملتزمين.

المحافظ يطالب الأهالي بتوعية أبنائهم بعدم شراء الألعاب النارية

وأهاب المحافظ بالأهالي ضرورة توعية أبناءهم من الشباب والأطفال بعدم شراء مثل تلك الألعاب النارية والمفرقعات لما تمثله من خطر على سلامتهم، مؤكدًا أننا جميعًا تقع على عاتقنا المسئولية المجتمعية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

الألعاب النارية تفسد روحانيات رمضان وتثير الرعب والفزع بالشرقية

أثارت المفرقعات والألعاب النارية التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في مراكزومدن محافظة الشرقية في شهر رمضان الكريم، حالة من الرعب والفزع بين الأهالي، والذين عبروا عن غضبهم الشديد من المفرقعات الرمضانية وخاصة بعد إصابة عدد من الأطفال بجروح قطعية في الأيدي وبعضهم أصيب بجروح بالغة بالعين.

ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية،فيتو2
ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية،فيتو2

مفرقعات رمضان تثير غضب الشراقوة

وتسبب إطلاق الألعاب النارية وإشعال النيران في سلك غسيل الأواني أو المواعين وألعاب نارية أخرى مثل: البازوكا وغيرها في شوارع المحافظة يوميًّا بعد الإفطار في إفساد روحانيات شهر رمضان الكريم وإعاقة المصلين عن التمتع بأداء الصلوات خاصة صلاة القيام فضلًا عن وقوع مشاجرات دموية بين العائلات.

كما تم رصد حدوث عمليات كر وفربين الشباب ليلًا بشوارع مراكز ومدن الشرقية بسبب إلقاء الألعاب النارية علي المارة في الشوارع خاصة السيدات والفتيات ما أدى لوقوع مشادات لفظية ومشاجرات.

<span style=
ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية،فيتو3

وطالب أهالي الشرقية عبر بوابة “فيتو” الجهات المعنية بالوقوف والتصدي لهذه الظاهرة المرعبة التي تثير ضجيج كبير يتسبب بازعاج الآمنين والسيدات والفتيات والمرضى في بيوتهم كما أنها قد تتسبب في مشاجرات عائلية لا تحمد عقباها.

وعلى الرغم من أن أجهزة الأمن بالمحافظة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء علي هذه الظاهرة ويتم ضبط العديد من التجار ومروجي هذه الألعاب إلا أنها لا تزال موجودة حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرقية تطارد تجارالالعاب النارية باعة الالعاب النارية حظرالالعاب النارية بالشرقية اخبارمحافظة الشرقية الشرقية الان

مواد متعلقة

إعلام حوثي: عدوان أمريكي يستهدف محافظة الحديدة

محافظ الدقهلية يكلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة منزل مساكن المرور وترميمه

بيسيرو يعد حسام أشرف بمنحه الفرصة في مباراة الجونة

"محدش هيمشي زعلان"، لفتة إنسانية من محمد رمضان مع شباب بملعب كرة (فيديو)

إعلان نتيجة التقديم على شقق سكن كل المصريين 5 خلال ساعات

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

مياه الفيوم عقدت اجتماعا تنسيقيا للجنة مشروع "صحتهم مستقبلهم "

الأكثر قراءة

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

قبل الإفطار، انهيار منزل من طابقين في قنا

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

"محدش هيمشي زعلان"، لفتة إنسانية من محمد رمضان مع شباب بملعب كرة (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة التعدى على سائق بمدينة الفردوس

اضطراب الملاحة البحرية وأمطار متفاوتة الشدة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

السعر الرسمى للدولار في البنوك المصرية مساء اليوم (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح وأداؤها في البيت أفضل

المجددون.. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل

أسباب انتصار المسلمين يوم بدر رغم قلة عددهم وعدتهم؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية