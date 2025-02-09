الأحد 09 فبراير 2025
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صحة ومرأة

فوائد الموز، لصحة العظام وجمال البشرة والشعر

فوائد الموز على الريق
فوائد الموز على الريق

فوائد الموز، يُعد الموز من الفواكه التي يفضلها الجميع كبارا وصغارا، حيث يتميز بمذاقه الحلو وسهولة تناوله، إلى جانب قيمته الغذائية العالية. 
 

فوائد الكيوي، يقوي المناعة ويحافظ على صحة الأمعاء

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أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الموز من الفواكه المتوفرة على مدار العام، مما يجعله مصدر سريع للطاقة والعناصر الغذائية، خاصةً أنه غنيًا بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين وظائف الجسم المختلفة. 

في هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية، فوائد الموز الصحية والغذائية بالتفصيل.

 

 

فوائد الموز
فوائد الموز

 

أولًا: القيمة الغذائية للموز
 

يحتوي الموز على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، حيث تضم كل ثمرة متوسطة الحجم حوالي:

89 سعرة حرارية
22.8 غرامًا من الكربوهيدرات
1.1 غرام من البروتين
0.3 غرام من الدهون
2.6 غرام من الألياف الغذائية
البوتاسيوم (358 ملغ)
فيتامين C (8.7 ملغ)
فيتامين B6 (0.4 ملغ)
المغنيسيوم (27 ملغ)
الحديد (0.3 ملغ)
هذه التركيبة تجعل الموز فاكهة مثالية لمن يبحثون عن غذاء صحي ومتكامل.

 

ثانيًا: أهم فوائد الموز لصحة الجسم
 

1. تحسين صحة القلب
الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. يعمل البوتاسيوم على تقليل تأثير الصوديوم في الجسم، مما يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

 

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي
يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما أن الموز يحتوي على نوع من الألياف يُعرف باسم "البريبيوتيك"، الذي يساعد في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

 

3. مصدر سريع للطاقة
يُعد الموز من أفضل المصادر الطبيعية للطاقة، حيث يحتوي على الكربوهيدرات الصحية التي تمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة دون التسبب في ارتفاع مفاجئ لمستوى السكر في الدم. لهذا السبب، يفضله الرياضيون والأشخاص الذين يحتاجون إلى تعزيز طاقتهم خلال اليوم.

 

4. تعزيز صحة الدماغ وتحسين المزاج
يحتوي الموز على فيتامين B6 الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وهما المسؤولان عن تحسين المزاج وتقليل الشعور بالتوتر والاكتئاب. لذا، فإن تناول الموز بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية والحد من التوتر العصبي.

 

5. دعم صحة العضلات وتقليل التشنجات
يُعد الموز خيارًا مثاليًا لمن يعانون من التشنجات العضلية، خاصةً الرياضيين، حيث يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساهمان في تقليل تقلصات العضلات وتحسين أدائها.

فوائد تناول الموز
فوائد تناول الموز

6. تقوية الجهاز المناعي
يحتوي الموز على نسبة جيدة من فيتامين C، الذي يُعرف بدوره في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والعدوى. كما أنه مضاد للأكسدة، مما يساعد في محاربة الجذور الحرة التي قد تتسبب في الشيخوخة المبكرة وبعض الأمراض المزمنة.

 

7. الحفاظ على صحة الكلى
يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على تقليل الضغط على الكلى وتحسين وظائفها. وقد أشارت الدراسات إلى أن تناول الموز بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى، خاصةً لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في الكلى سابقًا.

 

8. تعزيز صحة العظام
يحتوي الموز على نسبة من المغنيسيوم، وهو معدن مهم للحفاظ على صحة العظام. كما أن البوتاسيوم في الموز يساعد في تقليل فقدان الكالسيوم من الجسم، مما يعزز كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

 

9. دعم فقدان الوزن
على الرغم من أن الموز يحتوي على الكربوهيدرات، إلا أنه منخفض السعرات الحرارية نسبيًا وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن. فالألياف الموجودة فيه تساعد على زيادة الشعور بالشبع، مما يقلل من تناول الطعام الزائد خلال اليوم.

10. تحسين صحة البشرة
يُعد الموز من الفواكه المفيدة للبشرة، حيث يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة التجاعيد وتحسين مرونة الجلد، كما أن ماسكات الموز الطبيعية تُستخدم لترطيب البشرة وعلاج حب الشباب.

 

 

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