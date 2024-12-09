7 فوائد صحية لتناول الموز، أبرزها الحماية من أمراض القلب والسكري

يحتوي الموز على مغذيات أساسية قد تعزز صحة القلب، وتساعد في التحكم في ضغط الدم، وتعزز مزاج الشخص، من بين فوائد أخرى.

ويمكن أن يساعد تناول الموز في خفض ضغط الدم وقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هي فوائد تناول الموز؟

للموز العديد من الفوائد الغذائية، وتكون كالآتي:

ضغط الدم

تشجع جمعية القلب الأمريكية (AHA) الناس على تقليل تناولهم للملح أو الصوديوم، وزيادة استهلاكهم للأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم، ويمكن أن يساعد البوتاسيوم في التحكم في ضغط الدم وتقليل الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

توفر الموزة المتوسطة الحجم ما يقرب من 9٪ من احتياجات الشخص اليومية من البوتاسيوم.

الربو

اقترحت أحد الدراسات أن تناول الموز قد يساعد في منع الصفير عند الأطفال المصابين بالربو، ويمكن أن يكون أحد أسباب ذلك محتوى الموز من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم.

السرطان

يساعد الليكتين، وهو بروتين يوجد في الموز، في منع نمو خلايا سرطان الدم.

حيث يعمل الليكتين كمضاد للأكسدة، والتي تساعد مضادات الأكسدة الجسم على إزالة الجزيئات المعروفة باسم الجذور الحرة، إذا تراكمت الكثير من الجذور الحرة، فقد يحدث تلف للخلايا، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ولاحظ الباحثون أن الأطفال الذين تناولوا الموز أو عصير البرتقال أو كليهما بدا أنهم أقل عرضة للإصابة بسرطان الدم.

صحة القلب

يحتوي الموز على الألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي، كل هذه تدعم صحة القلب.

وجدت أحد المراجعات أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الألياف لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الألياف، كما أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الألياف كان لديهم أيضًا مستويات أقل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول "الضار".

مرض السكري

توصي جمعية السكري الأمريكية بتناول الموز والفواكه الأخرى لأنها تحتوي على الألياف، ويشيرون إلى أن تناول الألياف يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

تناول نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وقد يخفض نسبة السكر في الدم لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من المرض.

صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الموز على الماء والألياف، وكلاهما يعزز الانتظام ويشجع صحة الجهاز الهضمي، وتوفر موزة واحدة متوسطة الحجم ما يقرب من 10٪ من احتياجات الشخص من الألياف يوميًا.

الموز أيضًا جزء من نهج يُعرف باسم نظام BRAT الغذائي، والذي يوصي به بعض الأطباء لعلاج الإسهال، BRAT تعني الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص.

يمكن أن يؤدي الإسهال إلى فقدان الماء والشوارد، مثل البوتاسيوم،و يمكن للموز أن يحل محل هذه العناصر الغذائية.

الحفاظ على الذاكرة وتعزيز الحالة المزاجية

يحتوي الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني قد يساعد في الحفاظ على الذاكرة، وتعزيز قدرة الشخص على التعلم وتذكر الأشياء، وتنظيم الحالة المزاجية.

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