الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على ريف العاصمة السورية دمشق (فيديو)

دمشق، فيتو
دمشق، فيتو

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت  العاصمة السورية دمشق.

وأفاد شهود عيان بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بـ5 غارات جوية مواقع في مدينة الكسوة بريف دمشق.

وفي وقت سابق  أمس الإثنين، أعلن جيش الاحتلال ضرب أهداف عسكرية في جنوب سوريا "ومن بينها مقرات قيادة ومواقع عسكرية تحتوي على وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للنظام السوري السابق والتي تتم محاولة إعادة تأهيلها في هذه الأيام".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، نفذ جيش الإحتلال عشرات الغارات على المواقع العسكرية سواء تلك التابعة لنظام الأسد أو الحكومة الحالية في سوريا، بهدف إحباط أي إمكانية للتمركز العسكري في جنوب البلاد.

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