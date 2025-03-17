حريق يلتهم متجرين للملابس بمنشأة ناصر والدفاع المدني تنجح في إخماده (صور)

أخمدت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة حريق اندلع داخل متجرين لبيع الملابس بدائرة مركز شرطة منشأة ناصر.

ويواصل فريق البحث الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته، من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الحادث، ويقوم فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا بوقوع حريق في محلات تجارية بمنطقة منشأة ناصر، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق قد نشب في متجرين لبيع الملابس، وتمكنت الفرق من احتواء النيران ومنعها من الانتشار إلى المباني المجاورة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

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